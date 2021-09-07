Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, ağustosta 54,1’e yükselerek imalat sektörünün performansında güçlü iyileşmeye işaret etti.

Üst üste üç aydır yükselen İmalat PMI ağustos ayında, ocak ayından bu yana görülen en yüksek düzeyine ulaştı. Müşteri talebindeki iyileşme ve yakın zamanda Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi, yeni siparişlerdeki güçlü artışın ağustos ayında da devam etmesini sağladı.

Özellikle yeni ihracat siparişlerinde keskin büyüme kaydedildi. Ayrıca ağustos verilerine göre, takip edilen 10 sektörden biri hariç tamamı ağustosta üretim artışı sağladı.

En güçlü büyüme, hızlı şekilde toparlanan kara ve deniz taşıtları üretiminde gerçekleşti. Giyim ve deri ürünleri, tekstil, makine ve metal ürünler sektörlerinde de üretim belirgin iyileşmeler gösterdi.

Üretimi yavaşlayan tek sektör metalik olmayan mineral ürünler sektörü oldu. Sektörlerin çoğunun yeni siparişlerinde de artış gözlenirken birkaç sektör özellikle ihracatta güçlü performans sergiledi.

İSTİHDAM ARTIŞI

İSO tarafından yapılan analizde, şirketlerin iş yüklerini karşılama çabalarının satın alma faaliyetlerinde ve istihdamda daha belirgin artışları beraberinde getirdiği vurgulandı. İstihdamda ocak ayından beri en yüksek artış gerçekleşti.

İmalatçılar birikmiş işlerinin artmasına engel olabildiler ve birikmiş işler üst üste ikinci ay yatay seyretti. Bazı anket katılımcıları, istihdamın artırılması ihtiyacına vurgu yaptı. Tedarik zincirlerindeki gecikmeler, girdi temin etmeye yönelik çabaları olumsuz etkilemeye devam etti.

Bu durum, girdi maliyetlerinde ve nihai ürün fiyatlarında keskin artışların devam etmesine katkı yaptı. Buna rağmen ağustosta enflasyonist baskılar gevşeme belirtileri de gösterdi.

Ağustos ayında hem girdi hem de nihai ürün stokları arttı. Girdi stoklarında son 12 ayın, nihai ürün stokları ise son 69 ayın ilk artışı kaydedildi.