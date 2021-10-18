Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi sonrasında açıklanan ilk enflasyon verisinde, tüketici enflasyonunda yukarı yönlü gidişat devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde 1,25 arttı. TÜFE’de bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme ve yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU

Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2021 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 puan geriledi. Yİ-ÜFE bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 33,83 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,10, su temininde yüzde 30,15 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,25, dayanıksız tüketim malında yüzde 30,48, enerjide yüzde 62,38, sermaye malında yüzde 26,33 artış olarak gerçekleşti.