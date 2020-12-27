Zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılının son ayında Çin’de ortaya çıkan ve Mart 2020 itibarıyla dünyada ve Türkiye’de ekonomilerin kapanmasına yol açan Covid-19 pandemisi, piyasalara ağır hasarlar verdi.

Türkiye ekonomisi de pandemiyle mücadelede gösterilen performansa karşın, bundan nasibini en sert alan ülkelerden biri oldu. Özellikle TL, dolara karşı en çok değer yitiren para birimlerinin başında geldi.

Aşı çalışmalarına rağmen pandeminin olumsuz etkilerinin devam ettiği bir süreçte 2021 yılına giriyoruz. Peki nasıl bir 2021 yılı bekleniyor? Bu soruyu hazırladığımız anketle iş dünyasına sorduk.

225 patron ve CEO’nun 11 kritik başlıkta beklentilerini öğrendik. İşte anketimizden çıkan sonuçlar…

Anketin sonuçları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.