TOKİ'nin vatandaşlara uygun koşullarda kiralık konut imkanı sunmayı amaçladığı sosyal konut projesinde yeni aşamaya geçiliyor. İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için başvurular sona ererken, aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte kura ve teslim tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı.
Peki, TOKİ kiralık sosyal konut kura çekim tarihi belli oldu mu? Hak sahipleri ne zaman belirlenecek? TOKİ kiralık konutların anahtar teslimi ne zaman yapılacak? İşte başvuru sonrası sürece ilişkin ayrıntılar...
1 TOKİ kiralık sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarda TOKİ kiralık sosyal konut projesine ilişkin son bilgileri paylaştı.
Toplam 15 bin kiralık sosyal konutu kapsayan projenin ilk etabındaki 1.071 konutun tamamlandığını belirten Kurum, söz konusu konutların aralık ayından itibaren 10 bin TL'den başlayan kira bedelleriyle vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi.
2 TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman, kura tarihi belli oldu mu?
TOKİ kiralık sosyal konut projesinde kura çekim tarihi ve sonuçların açıklanacağı güne ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak 1.071 kiralık konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin kasım ayının sonunda veya aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
3 TOKİ kiralık konut kura sonuçları nasıl ve nereden sorgulanacak?
TOKİ kiralık sosyal konut kura sonuçlarının, e-Devlet üzerinden TOKİ'nin ilgili sorgulama ekranında yayımlanması bekleniyor.
4 İstanbul TOKİ kiralık konutları hangi ilçelerde? Hangi ilçeye kaç konut ayrıldı?
Projenin ilk etabında kiraya verilecek toplam 1.071 konut, İstanbul'da dört farklı gruba ayrıldı. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'i kapsayan birinci grupta 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'ın yer aldığı ikinci grupta 330 konut bulunuyor.
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'dan oluşan üçüncü grupta 291, dördüncü gruptaki Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya verilecek.
5 TOKİ kiralık sosyal konutların kira bedelleri ne kadar?
TOKİ kiralık sosyal konut projesinde kira tutarları, konut tiplerine göre farklılık gösterecek. Aylık kira bedelleri 1+1 dairelerde 10 bin TL, 2+1 dairelerde 12 bin TL, 3+1 dairelerde ise 15 bin TL'den başlayacak.
Proje kapsamında sunulan en büyük daire tipi olan 4+1 konutlarda ise başlangıç kira bedeli 18 bin TL olarak uygulanacak.
Konutlar hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacak. Kiralama süresinin sona ermesiyle birlikte yeniden kura çekimi gerçekleştirilecek ve daireler yeni hak sahiplerinin kullanımına sunulacak.