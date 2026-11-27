TOKİ kiralık sosyal konut projesinde kira tutarları, konut tiplerine göre farklılık gösterecek. Aylık kira bedelleri 1+1 dairelerde 10 bin TL, 2+1 dairelerde 12 bin TL, 3+1 dairelerde ise 15 bin TL'den başlayacak.

Proje kapsamında sunulan en büyük daire tipi olan 4+1 konutlarda ise başlangıç kira bedeli 18 bin TL olarak uygulanacak.

Konutlar hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacak. Kiralama süresinin sona ermesiyle birlikte yeniden kura çekimi gerçekleştirilecek ve daireler yeni hak sahiplerinin kullanımına sunulacak.