Günde yaklaşık 2 bin 500 parça dikim yaptıklarını ifade eden Atabey, önce personel daha sonra da üretimi artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Melek Ekinci de 2 yıldır atölyede çalıştığını ve işini severek yaptığını söyledi.

İşverenin kadın olmasının çalışan bir kadın için büyük avantaj olduğunu belirten Ekinci, "Burada çalışmaktan mutluyum, huzurluyum. Güzel bir ortamımız var. Çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Zeynep Hanım'a teşekkür ediyorum. Böyle işletmelerin daha da artması kadınlar için iş bulma konusunda iyi olacaktır." dedi.