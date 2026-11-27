ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı için geri sayım başladı. Yılın son faiz kararı öncesinde yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin vereceği mesajları yakından takip ediyor.
Altından dolara, hisse senetlerinden kripto paraya kadar birçok yatırım aracının yönü açısından önem taşıyan toplantıya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 2026 Fed aralık ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Fed'in yılın son toplantısında faiz indirimine gitmesi bekleniyor mu? İşte Fed faiz kararı toplantı takvimi ve piyasa beklentilerine ilişkin detaylar...
1 Fed aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD Merkez Bankasının (Fed) 2026 yılı için yayımladığı resmi Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimine göre, yılın son para politikası toplantısı 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek. İki gün sürecek toplantının ardından Fed'in aralık ayı faiz kararı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.
2 Fed son toplantısında ne karar aldı?
Eylül ayında politika faizinde 25 baz puanlık artışa giden Fed, ekim ayı toplantısında ise faiz değişikliğine gitmemişti. ABD Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit bırakmıştı.
3 Fed aralık ayında faiz artıracak mı? Piyasaların beklentisi ne yönde?
Fed'in aralık ayı faiz kararı öncesinde ABD'de açıklanan son enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin şahin mesajları, para piyasalarındaki beklentilerin şekillenmesinde etkili oldu.
ABD'de tüketici fiyatlarının ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından, Fed'in 9 Aralık'ta 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali piyasalarda yüzde 90'ın üzerinde fiyatlanmaya başladı.