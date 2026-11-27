ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı için geri sayım başladı. Yılın son faiz kararı öncesinde yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin vereceği mesajları yakından takip ediyor.

Altından dolara, hisse senetlerinden kripto paraya kadar birçok yatırım aracının yönü açısından önem taşıyan toplantıya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 2026 Fed aralık ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Fed'in yılın son toplantısında faiz indirimine gitmesi bekleniyor mu? İşte Fed faiz kararı toplantı takvimi ve piyasa beklentilerine ilişkin detaylar...