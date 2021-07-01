Son yıllarda Türkiye’de birçok holding, girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) kurmaya başladı. Türkiye’de faaliyet gösteren GSYF sayısı 38’e ulaştı. Bu yıl yeni kurulacak fonlarla birlikte bu sayının 50’yi geçmesi bekleniyor.

Kurumsal girişim sermayeleri hem stratejik hem de finansal hedefli ilerliyor. Kendi varlıkları ve deneyimleriyle yatırım yaptıkları girişimleri destekleyen bu fonlar, bugüne kadar birçok start up’ı da globale açtı.

Bankalar ise bu fonlar içerisinde önemli bir yer kaplıyor. Yatırım yapılan girişimler, aynı zamanda bankaların stratejik partnerleri de oluyor. Bankaların çeşitli coğrafyalarda faaliyet gösteren yapıları sayesinde bu girişimlere farklı pazarlara açılım olanağı da sağlanıyor.

Bankaların girişimlerden temin edilecek hisse yüzdesi start up’ların değerleme ve yatırım aşamasına göre farklılık gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde, gelecek vaat eden girişimlerle stratejik ortak haline gelerek, önde gelen girişim sermayesi yatırım fonu olmayı hedefleyen dört bankanın yatırım ajandalarını araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın