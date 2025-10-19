Ünlü Louvre Müzesi'ni 7 dakikada nasıl soydular? İşte bilinenler

Fransa'nın başkenti Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan, Mona Lisa'ya ev sahipliği yapan; 2024’te yaklaşık 9 milyon ziyaret ettiği ünlü Louvre Müzesi'nde inanılmaz bir soygun gerçekleşti. Fransız medyası, 3 ya da 4 maskeli şahsın, bu sabah 9 parça mücevher çaldığını bildirdi. İşte şu ana kadar bilinenler:
1 SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Soygun, pazar günü yerel saatle 09.30 ile 09.40 arasında müze ziyaretçilere açıldıktan kısa bir süre sonra meydana geldi. 3 ya da 4 hırsızın Seine Nehri’ne yakın bir balkondan Apollon Galerisi'ne ulaşmak için açılır bir merdiven kullandıkları anlaşıldı. Olay yeri fotoğraflarında da merdivenin birinci kat penceresine uzandığı görülüyor.
İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu sabah Apollon Galerisi’nde büyük bir soygun gerçekleşti. Kişiler, bir kamyon üzerine yerleştirilmiş harici bir yük asansörünü kullanarak Louvre Müzesi’ne dışarıdan giriş yaptılar.”
2 SAKİN BİR ŞEKİLDE İÇERİ GİRDİLER
Hırsızların müzeye girebilmek için cam panelleri spiral veya motorlu testereyle kestikleri belirtiliyor.
Kültür Bakanı Rachida Dati, Fransız TF1 kanalına yaptığı açıklamada, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde maskeli soyguncuların “sakin bir şekilde” içeri girdiklerini ve mücevherlerin bulunduğu vitrinleri parçaladıklarını söyledi.
3 ÇOK PROFESYONELLERDİ, SOYGUN 7 DAKİKA SÜRDÜ
Fransız medyasına göre olayda yaralanan olmadı. Fransız Kültür Bakanı Dati, “Çok profesyonellerdi” dedi.
Soygunun yaklaşık 7 dakikada gerçekleştiği belirtiliyor.
4 NASIL KAÇTILAR?
Dati'nin açıklamasına göre hırsızların kaçış planı da hazırdı.
Bazı kaynaklara göre motosiklet, bazı kaynaklara göre scooterlarla kaçtılar. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada baskının “çok çok hızlı” gerçekleştiğini ve birkaç dakika içinde tamamlandığını söyledi.
5 İŞÇİ KILIĞINA GİRDİLER
Le Parisien’in haberine göre polis, soygun mahallinde “iki spiral kesme aleti, bir kaynak aleti, benzin, eldiven, telsiz, battaniye ve bir taç” buldu.
Gazetenin aktardığına göre, soyguncuların kendilerini işçi gibi göstermek için kullandıkları bir sarı yelek ise kaçış sırasında atılmış halde biraz ileride bulundu.
6 NELER ÇALDILAR?
Le Parisien’e göre hırsızlar Napolyon ve İmparatoriçe Eugénie’ye ait dokuz mücevheri çaldı. Ancak bir tanesi, kaçış sırasında müze çevresinde bulundu. Le Parisien'e göre çalınan tarihi eserler şöyle:
- Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense’e ait takı setinin taç kısmı
- Aynı setin safir gerdanlığı
- Aynı setin safir küpesi
- Marie-Louise’in takı setine ait zümrüt kolye
- Aynı setin zümrüt küpe çifti
- “Relik broş” olarak bilinen bir broş
- İmparatoriçe Eugénie’nin tacı
- İmparatoriçe Eugénie’nin göğüs broşu
7 PAHA BİÇİLMEZ ESERLER
Fransız İçişleri Bakanı, hırsızların 7 dakikalık cüretkar bir baskınla dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinden "paha biçilmez" mücevherleri çaldıklarını söyledi.
8 ÇALINAN TAÇ BULUNDU
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Louvre Müzesi'nden çalınan eserlerden birinin soygun mahalline yakın bir yerde bulunduğunu bildirdi. Dati, "Mücevher soygun mahalline yakın bir yerde düşürülmüş" ifadelerini kullanırken, bulunan parçanın "inceleme altında" olduğunu belirtti.
Le Parisien'e göre bulunan eser İmparatoriçe Eugénie’nin tacı. Taç, 1.354 elmas ve 56 zümrütten oluşuyor. Hırsızların Louvre’un “İkinci İmparatorluk’un görkeminin sembolü” olarak tanımladığı bu tacı düşürdüğü sanılıyor.
Habere göre İmparatoriçe Eugénie’nin tacı, ünlü müzenin yakınlarında, kutusuyla birlikte ancak hasar görmüş halde bulundu. Napolyon III’ün eşi Eugénie’nin tacı, Fransız imparatorluk döneminin zarafet sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.
Fotoğraf: Louvre Müzesi
9 TUR REHBERİ ANLATTI
Bir tur rehberi, CNN’e verdiği demeçte, turistleri Apollo Galerisi'ni gezdirirken pencereden gelen sert adım seslerine benzer bir gürültü duyduğunu ve hemen ardından güvenlik görevlilerinin “tahliye edin!” diye bağırdığını anlattı.
Rehber o anları şöyle anlattı: “Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum ki müze çalışanlarının sesin geldiği yöne doğru gittiğini gördüm. Sonra bir anda geri döndüler, çok hızlı bir şekilde koşmaya başladılar ve ‘çıkın, çıkın, çıkın, tahliye edin!’ diye bağırdıla"
Rehber, binadan çıkarken grubundaki ziyaretçileri sakinleştirmeye çalıştığını belirterek, “O sesleri duyduk ama bunun bir soygun olduğunu hiç fark etmemiştik" diye konuştu.
10 APOLLON GALERİSİ
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Paris Savcılığı, olayla ilgili olarak "organize hırsızlık ve suç işlemek için kurulmuş suç örgütü" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılık açıklamasına göre, soruşturma, kültürel varlıkların yasa dışı kaçakçılığıyla mücadele eden özel bir birim tarafından yürütülüyor.
Fransız polisi, Louvre Müzesi’ne giden yolları kapattı.
Louvre Müzesi'nin internet sitesinde Apollon Galerisi böyle tanıtılıyor: Görmek için tıklayın
11 ÜLKEDE GÜVENLİK AÇIĞI TARTIŞMASI BAŞLADI
Yaşanan inanılmaz soygun sonrası Fransa'da yaşanan güvenlik açığına ilişkin tartışmalar başladı.
12 SON DÖNEMDE ARTIYOR
Le Monde'a göre son dönemde birçok Fransız müzesi, hırsızlık ve soygunların hedefi oldu. Bu durum, koruma ve gözetim sistemlerindeki olası güvenlik açıklarını gözler önüne serdi. Fransa Kültür Bakanı Dati bu konuda, “Günümüzde organize suç sanat eserlerini hedef alıyor. Müzeler artık birer hedef haline geldi” ifadelerini kullandı.
13 BİR DÖNEM MONA LİSA DA ÇALINMIŞTI
Louvre Müzesi uzun yıllar önce de soygun haberleriyle gündeme gelmişti. En ünlüsü 1911’de Leonardo da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa’nın çalınmasıydı. Tablo o dönem bu kadar ünlü değildi. Şaşırtıcı derecede kolay bir şekilde çalınmıştı. Peki, nasıl?
Mona Lisa'yı çalan İtalyan Vincenzo Peruggia idi. Louvre Müzesi tarafından, bazı ünlü eserler için koruyucu cam kutular hazırlaması amacıyla işe alınmıştı. Eserler arasında Mona Lisa da vardı. CNN'e göre bir gece müzede bir dolabın içine saklandı sonra tabloyu yerinden çıkardı, iş önlüğünün altına gizledi ve binadan elini kolunu sallayarak çıkmak üzereyken kapının kilitli olduğunu fark etti. O sırada oradan geçen bir tesisatçı kendi anahtarıyla kapıyı açınca işi artık çok kolaylaşmıştı.
Tablonun kaybolduğu 24 saat sonra anlaşılabildi, çünkü o dönemde eserler sık sık fotoğraf ya da temizlik için yerlerinden alınıyordu. Güvenlik çok çok zayıftı.
Tablo, yaklaşık 2 yıl sonra Peruggia'nın Floransa'daki otel odasında bulundu. 32 yaşındaki Peruggia, tablonun “İtalya’ya ait olduğu” gerekçesiyle onu ülkesine geri götürdüğünü savundu.
Mona Lisa ise bugün hala Louvre Müzesi'nde kurşun geçirmez camların arkasında sergileniyor. Dünyanın en ünlü tablosu olan Mona Lisa, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.
1998'DEKİ HIRSIZLIK
Müzede 1998’de ise 19. yüzyıl sanatçısı Camille Corot’ya ait bir tablo çalındı. Eser kimse fark etmeden duvardan sökülüp alınmıştı. Tablo hâlâ bulunamadı.
14 '1 ASIRDIR BÖYLE BİR SOYGUNUN HEDEFİ OLMAMIŞTI'
Paris Merkez Belediye Başkanı Ariel Weil, gazetecilere yaptığı açıklamada hırsızların “soygunu son derece planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini” belirtti ve Louvre’un bir asırdan uzun süredir böylesi bir soygunun hedefi olmadığını söyledi. Weil, “Elbette 1911’deki Mona Lisa hırsızlığını hatırlıyorum ama daha yakın tarihte başka bir soygun aklıma gelmiyor” dedi.