Ünlü Louvre Müzesi'ni 7 dakikada nasıl soydular? İşte bilinenler

Louvre Müzesi uzun yıllar önce de soygun haberleriyle gündeme gelmişti. En ünlüsü 1911’de Leonardo da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa’nın çalınmasıydı. Tablo o dönem bu kadar ünlü değildi. Şaşırtıcı derecede kolay bir şekilde çalınmıştı. Peki, nasıl?

Mona Lisa'yı çalan İtalyan Vincenzo Peruggia idi. Louvre Müzesi tarafından, bazı ünlü eserler için koruyucu cam kutular hazırlaması amacıyla işe alınmıştı. Eserler arasında Mona Lisa da vardı. CNN'e göre bir gece müzede bir dolabın içine saklandı sonra tabloyu yerinden çıkardı, iş önlüğünün altına gizledi ve binadan elini kolunu sallayarak çıkmak üzereyken kapının kilitli olduğunu fark etti. O sırada oradan geçen bir tesisatçı kendi anahtarıyla kapıyı açınca işi artık çok kolaylaşmıştı.

Tablonun kaybolduğu 24 saat sonra anlaşılabildi, çünkü o dönemde eserler sık sık fotoğraf ya da temizlik için yerlerinden alınıyordu. Güvenlik çok çok zayıftı.

Tablo, yaklaşık 2 yıl sonra Peruggia'nın Floransa'daki otel odasında bulundu. 32 yaşındaki Peruggia, tablonun “İtalya’ya ait olduğu” gerekçesiyle onu ülkesine geri götürdüğünü savundu.

Mona Lisa ise bugün hala Louvre Müzesi'nde kurşun geçirmez camların arkasında sergileniyor. Dünyanın en ünlü tablosu olan Mona Lisa, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

1998'DEKİ HIRSIZLIK

Müzede 1998’de ise 19. yüzyıl sanatçısı Camille Corot’ya ait bir tablo çalındı. Eser kimse fark etmeden duvardan sökülüp alınmıştı. Tablo hâlâ bulunamadı.