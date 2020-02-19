Enflasyon ve kur artışı indirimi durdurur mu? - Ekonomist

Enflasyon ve kur artışı indirimi durdurur mu?
Piyasalar, bu hafta içinde yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yakından izliyor.
Temmuz ayından bu yana yaptığı beş toplantıda yüzde 24 seviyesindeki politika faizini yüzde 11,25 seviyesine çeken Merkez Bankası’nın, ocak ayında açıklanan enflasyonun yüzde 11,84 seviyesinden yüzde 12,15’e çıkması ve dolar kurunun da 6 TL’yi aşması sonrasında ne yapacağı merak konusu.
Para politikası, 2020 yılı içinde enflasyonun tek haneye inebileceği yönündeki beklentiler, kur volatilitesi ve jeopolitik gelişmelerle şekilleniyor.
Bu paralelde hafta içinde PPK toplantısından çıkabilecek olası sonuçlara bakıldığında, ocak ayı toplantısında 75 baz puan indirimle politika faizini yüzde 12’den yüzde 11,25’e çeken Merkez’in çok sınırlı da olsa bir indirim yapabileceği yönünde beklentiler var.
Ancak indirim yapılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar da bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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