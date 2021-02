Değişen dünyaya yeni çözümler sunan insan kaynakları girişimlerine ilgi artıyor. Pandemide çalışma hayatını yeniden dizayn eden bu girişimler, yakın zamanda yurtdışında da büyümeye hazırlanıyor. 10 İK girişiminin gelecek planlarını araştırdık.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Dünyayı sarsan pandemi, tüm şirketlerin önceliklerini ve planlarını değiştirdi. En büyük değişim ise şirketlerin çalışanları ile kurdukları ilişkide ve iletişimde yaşandı. Mart ayından itibaren pandemi etkisi ile uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modellerinin hayatımıza girmesi ve çalışma şekillerinin kalıcı olarak değişmeye başlaması ile insan kaynakları (İK) uygulamalarına olan talep de arttı.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.

Ofisler kapandığında izinleri, zimmetleri, harcamaları takip etmek bir kaosa dönmüşken, her an her yerden kullanılabilen bir İK yazılımını aktif olarak kullanan şirketler bu süreci en az hasarla atlattılar.

Pandemi nedeniyle yüz yüze yapılan iş görüşmeleri de dijital platforma taşındı. Bulut tabanlı İK platformları yardımıyla geleneksel iş modellerinde fiziksel olarak yapılan yüz yüze görüşmeler, hızlı ve etkili bir şekilde online ortama taşınabildi.

Dünyada birçok sektörde kalıpların yıkılacağı ve yeni formlara ayak uydurmak durumunda kalacağımız bir döneme girerken dijitalleşen İK platformları girişimlerine de ilginin artması bekleniyor. Biz de haberimizde son dönemde öne çıkan 10 İK girişimini araştırdık.

250 BİN ÇALIŞAN KULLANIYOR

Kolay İK, internete bağlı her cihazdan kullanılabilen bir insan kaynakları ve personel yönetim yazılımı. Personel yönetimi, performans değerlendirme, bordro ve vardiya olmak üzere dört ayrı uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalardan ihtiyacınız olanı, ihtiyacınız olan süre ve kişi için kullanıyorsunuz.

Kolay İK, 2015 yılında bir start up olarak başladı ve arkasına güçlü yatırımcıları alarak her yıl ölçeklenir şekilde büyüdü. 2020’yi 6 bin 500 aktif şirket ve 250 bin Kolay İK kullanan çalışan ile kapadıklarını söyleyen Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, “Yunanistan’da büyüyoruz. Hedefimiz Polonya pazarına da girmek. Önümüzdeki yıllarda yeni pazarlar ekleyerek bu bölgede büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

VİDEOLU MÜLAKAT

Jobuum’da ise geleneksel iş arama platformlarından farklı olarak adaylar, CV yerine video mülakatlarını gönderebiliyor. Akıllı eşleşme ile online tek yönlü videolu mülakata olanak sağlıyor. İnsan kaynakları, ilanı verip sonra mülakatları izleyip sadece birkaç dakika içinde işe alacağı adayı belirleyebiliyor.

Puanlama sistemiyle de potansiyeli olan adayların mülakatlarını QR kodla izleyebilecekleri şekilde dosyalayabiliyor. Jobuum Kurucu Ortağı Çınar Ergin, “Jobuum’u geliştirirken global pazarları da düşünerek bir markalama yaptık. Dünyanın her yerinde insan kaynakları ihtiyacına cevap verebilecek yapıdayız. 2022 yılının ilk çeyreğinde bu konuda adım atmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor.

ODAĞINDA MAVİ YAKA VAR

Workindo, inşaat sektörüne özel bir kariyer platformu olarak kuruldu. Mavi yaka odağında iş bulma problemlerine teknolojiyi kullanarak çözümler bulan Workindo.com üzerinden; müteahhit şirketler projeleri için ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tedarik edebiliyor, alt yüklenici şirketler ise en güncel projelere teklif verebiliyor.

32 binden fazla kullanıcı sayısına ulaştıklarını söyleyen Workindo CEO’su Erhan Kocabaş, “2021 yılında Türkiye için kullanıcı hedefimiz 250 bin. 2021 yılında yörüngemizi yurtdışına çevirme sürecini başlatıyoruz. İlk hedefimiz Rusça konuşan ülkeler. Özellikle Rusya ve Özbekistan’ı kendimize hedef olarak belirledik” diyor.

AYLIK 50 BİN GÖRÜŞME

İTÜ Çekirdek girişimi Arvia, geliştirdiği bulut tabanlı platform yardımıyla geleneksel iş modellerinde fiziksel olarak yapılan yüz yüze görüşmelerin hızlı ve etkili bir şekilde online ortama taşınabilmesini sağlıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 300 kayıtlı kullanıcılarının olduğunu söyleyen şirketin kurucu ortağı Burhan Bozkurt, “İnsanlar ayda 5 bin saatten fazla vakit geçirdikleri yaklaşık 50 bin görüntülü görüşme gerçekleştiriyor. 2021 yılında kayıtlı kullanıcı

sayımızı beş katına çıkararak bin 500 şirkete ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

24 SAATTE İŞ BULUYOR

24 Saatte İş uygulaması, Gizem Yasa ve Mert Yıldız tarafından adayların doğru işi hızlı bir şekilde bulabilmesi için hayata geçti. Şu anda ağırlıklı olarak servis sektörü ve üretim tarafındaki çalışan adaylarını şirketlerle buluşturan uygulama, bunu yaparken de mobil teknoloji ve özel bir eşleşme algoritması kullanıyor.

Uygulamada 90 bin şirket ve 2,5 milyon adayın olduğunu belirten Gizem Yasa, “Önümüzdeki dönemde yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanılarak adayların ve şirketlerin buluşmasını hızlandırmak, adayların doğru işle eşleşerek sirkülasyonu düşürmeyi hedefliyoruz.

2021 yılının ilk yarısında yakın coğrafyada faaliyet gösterme planlarımız var. 2022’de daha uzak coğrafyalara açılmayı hedefliyoruz” diyor.

ZORLU’DAN YATIRIM ALDILAR

İK girişimleri, yatırım alarak da büyümesini sürdürüyor. Örneğin, Zorlu Holding’in kurum içi girişimcilik projesi Parlak Bi Fikir’in ilk döngüsünde yatırım alan AbilityPool ve Conecto-Hub da bugün faaliyetlerine iki ayrı start up olarak devam ediyor.

ConectoHub, iş yönetim modülü sayesinde organizasyonların iş birliği içerisinde çalışarak iş akışlarını en etkin şekilde yönetmesi ve veriye tek platformdan erişmesi ile verimlilik artışı sağlanırken; ConectoHub OKR modülü ile şirket hedefleri iş yönetim modülünden elde edilen iş çıktıları ile bağlanarak hedeflerle iş yönetimi yapılıyor.

AbilityPool, kurum çalışanlarına, kendilerine ait profillere sahip olduğu bir platform sunarken kurumlara da kendilerine özel projelerin, etkinliklerin tasarlanıp yönetilebileceği bir yazılım hizmeti sunuyor.

Kurumlar, AbilityPool ile markalarına en uygun temalarda sosyal sorumluluk stratejilerini oluşturuyor. AbilityPool kaç saat çalışan gönüllülüğü yapıldığı, gönüllülerin yarattığı etkinin ölçümü, çalışanların bu süreçten memnuniyeti gibi farklı metrikleri otomatik olarak ölçümlüyor ve kurum sorumlularına raporluyor.