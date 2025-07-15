Rus turistlerin yeni Göcek’i Karadeniz sahilleri mi?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle birçok Rus, tekneleriyle Göcek’e demirlerken son dönemde Karadeniz sahillerini de keşfettiler. Sinope Tour’un Rus yat kulübü Black Sea Yat Club ortaklığında düzenlediği tanıtım turları sonrasında artan talep ile birlikte Karadeniz sahillerinin Rus turistlerin yeni Göcek’i olması bekleniyor.

Turizmde Türkiye’nin ana pazarları arasında başı çeken Rusya pazarı Rusya-Ukrayna savaşına rağmen ana pazarımız olmaya devam ediyor.

Rus turistler ağırlıklı olarak Antalya ve güney sahillerini tercih etse de son dönemde Rusya yatları Karadeniz sahillerini de keşfetmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tekneleriyle Göcek’e demirleyen Ruslar son dönemde Karadeniz sahillerini de keşfetmeye başladılar. Ancak Karadeniz kentlerinde Rus yatlarını ağırlayacak marinaların olmaması bu bölgedeki tekne turizminin gelişmesinin önündeki en büyük engel oluyor.

Sinope Tour olarak Rus yat kulübü Black Sea Yat Club ortaklığında son 3 yıldır tanıtım turları düzenlediklerini belirten Sinope Tour Kurucusu Adem Tahtacı, tanıtım turları sonrasında Karadeniz sahillerinin keşfeden Rus turistlerin uygun şartlar oluşması halinde Karadeniz limanlarının Rus turistlerin Göcek’i haline gelebileceğini vurguladı.

Sinope Tour Kurucusu Adem Tahtacı

KARADENİZ EKONOMİSİNE ‘YAT DOPİNGİ’

Ekonominin giderek daraldığı günümüzde ülkemize getirilen döviz miktarı daha da önem kazanmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşına rağmen son üç yılda Sinop’a toplamda 45 yatın geldiğini belirten Tahtacı, şu bilgileri verdi:

"Savaş nedeniyle Rusya’nın yat çıkışlarına izin vermemesinden dolayı çok sayıda yat ülkemize gelemiyor. Savaşın bitmesi halinde Rusya’dan her hafta 10-15 tane yatın Karadeniz sahillerine tatil yapmaya gelmesini bekliyoruz. Ülkemize yat turizmi ile gelen Ruslar Sinop’tan Trabzon’a kadar yaklaşık 10 günlük turlara katılıp ülkemizi gezmekten keyif alıyorlar. Karadeniz kentlerini gezdikleri turların bedeli hariç kişi başı bin dolar civarında harcama yapıyorlar."

SİNOP-İSTANBUL ROTASI

Tahtacı, "Rus turistleri yatlarla Karadeniz sahillerine çekmek üzere kaptanlara ve yat sahiplerine yönelik tanıtım turları düzenliyoruz ve bu konuda başarılı olduk. Bu tanıtım turları Karadeniz şehirlerinin ekonomilerine katkı sağlayacak. Çünkü ülkemize yatlarla gelen bu turistler Sinop, Kastamonu, Amasya, Çorum gibi Karadeniz kentlerini gezip tarihi ve doğal güzellikleri ile yerel tatları deneyimliyor.

Şu ana kadar doğu, orta ve batı Karadeniz’de gezindiler ancak Eylül ayından itibaren Sinop’tan başlayıp İstanbul’a kadar giden bir rotayı takip etmek istiyorlar" dedi.

KARADENİZ KENTLERİNE MARİNA YAPILMALI

Karadeniz’de yat turizminin gelişmesinin önündeki en büyük engel ise, bölgede nitelikli marinaların olmaması.

Tahtacı, balıkçı barınaklarına yanaşan yatların ne yazık ki hırsızlık gibi turizmi baltalayan tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını, Karadeniz limanlarına marinalar yapılması halinde turizmin daha da gelişebileceğini vurguladı.

Karadeniz kentlerini gezme konusunda istekli olan Rus turistlerin yatlarıyla balıkçı barınaklarında konaklarken ve ülkemize giriş yaparken dolandırılmasının önüne geçilmesinin bu turizmi desteklemede yapılacak en önemli işler olduğuna dikkat çekti. Tahtacı, bu konuda yaşananları da şöyle özetledi:

"Geçtiğimiz aylarda kötü niyetli acentelerin ülkemize gelen Rus yatlarının giriş işlemlerini yapmak üzere 7 bin Euro gibi fahiş fiyatlar istediklerini öğrendik. Oysa bu işlemlerin maliyeti 300-400 Euro civarında. Bize kadar ulaşan bu dolandırıcılık vakalarının önlenmesi için Rus turistlere destek olduk ve gerçek fiyatından ülkemize giriş işlemlerinin yapılmasını sağladık. Türk misafirperverliğine yakışmayan bu dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi ve ülkemizin imajının zedelenmemesi için yetkililerin bu işe el atması, dolandırıcılık vakalarının önüne geçilecek tedbirler alınması gerekiyor."