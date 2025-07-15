Bozcaada'da yer kalmadı: Ek seferlerle ulaşım sağlandı

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furuncu ise, "Tam anlamıyla adada yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Hatta yer bulamayan misafirlerimiz arıyor ama artık yerimiz kalmadı. Daha önce rezervasyonsuz gelinmemesi yönündeki uyarılarımız dikkate alınmış görünüyor. Her şey gayet sakin ve güzel ilerliyor. Uzun süren bir sessizliğin ardından, bu yoğunlukla birlikte turizmin yeniden canlanacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Tatil boyunca asayiş denetimleri sıklaştırıldı. Çanakkale'nin Merkez ilçesinden gelen takviye ekiplerle birlikte Emniyet ve Jandarma adada güvenlik ve asayişi sağlamak için yoğun mesai harcadı.