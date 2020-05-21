Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından olan ihracatta koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında tarihi düşük seviyeler görüldü. Özellikle ana ihracat pazarı Avrupa Birliği’nde (AB) talebin giderek zayıflaması, Türkiye’nin ihracatının önümüzdeki aylarda da sıkıntılı olacağını gösteriyor.

Öte yandan ekonomisi hızla toparlanmaya başlayan Çin’in bazı hedef pazarlarda Türkiye’nin payını alabileceği belirtiliyor. Bu nedenle dolar kurunun 7 TL bandına oturması da ihracat gelirleri açısından beklenen avantajı henüz yaratabilmiş değil.

Ticaret Bakanlığı’nın son açıkladığı verilere göre, nisan ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,4 düştü. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 28,3 geriledi. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’ya yapılan ihracatta düşüş daha fazla oldu.

Fransa’ya ihracat yüzde 66, İspanya’ya yüzde 59, İngiltere’ye yüzde 57,7, İtalya’ya yüzde 51, Belçika’ya yüzde 48,8 ve Almanya’ya ihracat yüzde 25 geriledi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.