Satın alma ve birleşmede yavaşlama devam ediyor
Satın alma ve birleşme (S&B) işlemlerindeki yavaşlama 2019’un ikinci çeyreğinde de sürdü.
İlk çeyrekte 68 işlemde 1 milyar dolarlık hacim varken, ikinci çeyrekte 44 işlemde 1,5 milyar dolarlık hacim oldu.
İkinci yarıyılda işlem hacminde toparlanma bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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