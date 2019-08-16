Satın alma ve birleşmede yavaşlama devam ediyor

Ağustos 16, 2019 0 Yorum 61 Okunma
Satın alma ve birleşmede yavaşlama devam ediyor

Satın alma ve birleşme (S&B) işlemlerindeki yavaşlama 2019’un ikinci çeyreğinde de sürdü.

İlk çeyrekte 68 işlemde 1 milyar dolarlık hacim varken, ikinci çeyrekte 44 işlemde 1,5 milyar dolarlık hacim oldu.

İkinci yarıyılda işlem hacminde toparlanma bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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