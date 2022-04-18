Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçe SEGE-2022 araştırması ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasını ortaya koyuyor. SEGE-2022 çalışması demografi, istihdam ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik ve yaşam kalitesi boyutlarında toplam 56 değişken kullanılarak hazırlandı. Araştırmaya göre gelişmiş ilçeleri kapsayan birinci gelişmişlik kademesinde genel olarak Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nden iller yer alıyor. Bu bölgeler dışında; Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon-Ortahisar ve Samsun-Atakum, Doğu Anadolu Bölgesi’nden Erzurum-Yakutiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Gaziantep-Şehitkamil ilçeleri birinci gelişmişlik kademesinde yer alan ilçeler arasında.

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nden herhangi bir ilçenin bulunmadığı altıncı gelişmişlik kademesinde çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ilçeler yer alıyor. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelişmişlik kademesinde yer alan ilçeler ise ülke geneline dağılmış durumda.

Birinci kademe gelişmiş ilçeler, İlçe SEGE-2022 çalışmasında ilk 67 sırada yer alan ilçeler. Bu ilçelerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin en gelişmiş illerinde yer almaktadır. Birinci kademe gelişmiş ilçelerin coğrafi bölgeler bazında dağılımı incelendiğinde; Marmara Bölgesi’nden 36, Ege Bölgesi’nden 13, İç Anadolu Bölgesi’nden 9, Akdeniz Bölgesi’nden 5, Karadeniz Bölgesi’nden 2, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ise birer ilçenin olduğu

görülüyor.

görülüyor. Birinci kademe gelişmiş ilçelerin toplam nüfusu 2020 yılı itibarıyla 25,3 milyon seviyesinde olup ülke nüfusunun yüzde 30,2’sini oluşturuyor. Sanayi ve hizmetler sektörlerinde öne çıkan ilçelerin büyük çoğunluğu da birinci kademe gelişmiş ilçeler içerisinde yer alıyor İstanbul’un 39 ilçesinin 29’u ve İzmir’in 30 ilçesinin 10’u bu kademede yer alarak birinci gelişmişlik kademesinin yaklaşık %60’ını oluşturuyor. Bununla birlikte Ankara’nın beş ilçesi de bu kademede.

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Birinci kademe ilçeler şöyle:

1 İstanbul Şişli 6,959

2 Ankara Çankaya 6,901

3 İstanbul Beşiktaş 5,940

4 İstanbul Kadıköy 4,910

5 Ankara Yenimahalle 4,481

6 İstanbul Bakırköy 4,465

7 İstanbul Fatih 4,226

8 Bursa Nilüfer 4,072

9 İstanbul Ataşehir 3,545

10 İstanbul Başakşehir 3,468

11 İzmir Konak 3,465

12 İstanbul Beyoğlu 3,394

13 İstanbul Ümraniye 3,364

14 İstanbul Sarıyer 3,249

15 Antalya Muratpaşa 3,173

16 İstanbul Üsküdar 3,045

17 İzmir Bornova 3,028

18 İzmir Balçova 2,902

19 İstanbul Tuzla 2,730

20 İstanbul Maltepe 2,685

21 Konya Selçuklu 2,562

22 Ankara Altındağ 2,528

23 İstanbul Beylikdüzü 2,503

24 İstanbul Pendik 2,485

25 Muğla Bodrum 2,483

26 İstanbul Esenyurt 2,479

27 Antalya Konyaaltı 2,465

28 İstanbul Bahçelievler 2,423

29 İstanbul Zeytinburnu 2,382

30 Denizli Merkezefendi 2,375

31 Gaziantep Şehitkamil 2,375

32 Bursa Osmangazi 2,374

33 İstanbul Bağcılar 2,346

34 Kocaeli Gebze 2,334

35 İstanbul Kartal 2,321

36 İstanbul Bayrampaşa 2,266

37 İzmir Karşıyaka 2,222

38 İstanbul Kağıthane 2,174

39 İstanbul Küçükçekmece 2,161

40 Edirne Merkez 2,113

41 İzmir Çiğli 2,046

42 Adana Seyhan 2,043

43 İzmir Gaziemir 2,031

44 Kocaeli İzmit 2,023

45 İzmir Çeşme 1,998

46 Kayseri Melikgazi 1,983

47 Ankara Etimesgut 1,957

48 Eskişehir Odunpazarı 1,950

49 Mersin Yenişehir 1,948

50 İstanbul Güngören 1,920

51 İstanbul Büyükçekmece 1,891

52 İzmir Güzelbahçe 1,882

53 Çanakkale Merkez 1,846

54 İstanbul Eyüpsultan 1,839

55 İstanbul Adalar 1,822

56 Trabzon Ortahisar 1,807

57 Ankara Gölbaşı 1,790

58 Kırıkkale Yahşihan 1,778

59 İzmir Urla 1,768

60 Samsun Atakum 1,734

61 İstanbul Beykoz 1,732

62 Erzurum Yakutiye 1,688

63 Çanakkale Bozcaada 1,677

64 Antalya Alanya 1,676

65 Muğla Marmaris 1,671

66 İstanbul Avcılar 1,640

67 İzmir Narlıdere 1,632