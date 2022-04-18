Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçe SEGE-2022 araştırması ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasını ortaya koyuyor. SEGE-2022 çalışması demografi, istihdam ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik ve yaşam kalitesi boyutlarında toplam 56 değişken kullanılarak hazırlandı. Araştırmaya göre gelişmiş ilçeleri kapsayan birinci gelişmişlik kademesinde genel olarak Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nden iller yer alıyor. Bu bölgeler dışında; Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon-Ortahisar ve Samsun-Atakum, Doğu Anadolu Bölgesi’nden Erzurum-Yakutiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Gaziantep-Şehitkamil ilçeleri birinci gelişmişlik kademesinde yer alan ilçeler arasında.
- Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nden herhangi bir ilçenin bulunmadığı altıncı gelişmişlik kademesinde çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ilçeler yer alıyor. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelişmişlik kademesinde yer alan ilçeler ise ülke geneline dağılmış durumda.
- Birinci kademe gelişmiş ilçeler, İlçe SEGE-2022 çalışmasında ilk 67 sırada yer alan ilçeler. Bu ilçelerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin en gelişmiş illerinde yer almaktadır. Birinci kademe gelişmiş ilçelerin coğrafi bölgeler bazında dağılımı incelendiğinde; Marmara Bölgesi’nden 36, Ege Bölgesi’nden 13, İç Anadolu Bölgesi’nden 9, Akdeniz Bölgesi’nden 5, Karadeniz Bölgesi’nden 2, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ise birer ilçenin olduğu
görülüyor.
- Birinci kademe gelişmiş ilçelerin toplam nüfusu 2020 yılı itibarıyla 25,3 milyon seviyesinde olup ülke nüfusunun yüzde 30,2’sini oluşturuyor. Sanayi ve hizmetler sektörlerinde öne çıkan ilçelerin büyük çoğunluğu da birinci kademe gelişmiş ilçeler içerisinde yer alıyor İstanbul’un 39 ilçesinin 29’u ve İzmir’in 30 ilçesinin 10’u bu kademede yer alarak birinci gelişmişlik kademesinin yaklaşık %60’ını oluşturuyor. Bununla birlikte Ankara’nın beş ilçesi de bu kademede.
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
Birinci kademe ilçeler şöyle:
1 İstanbul Şişli 6,959
2 Ankara Çankaya 6,901
3 İstanbul Beşiktaş 5,940
4 İstanbul Kadıköy 4,910
5 Ankara Yenimahalle 4,481
6 İstanbul Bakırköy 4,465
7 İstanbul Fatih 4,226
8 Bursa Nilüfer 4,072
9 İstanbul Ataşehir 3,545
10 İstanbul Başakşehir 3,468
11 İzmir Konak 3,465
12 İstanbul Beyoğlu 3,394
13 İstanbul Ümraniye 3,364
14 İstanbul Sarıyer 3,249
15 Antalya Muratpaşa 3,173
16 İstanbul Üsküdar 3,045
17 İzmir Bornova 3,028
18 İzmir Balçova 2,902
19 İstanbul Tuzla 2,730
20 İstanbul Maltepe 2,685
21 Konya Selçuklu 2,562
22 Ankara Altındağ 2,528
23 İstanbul Beylikdüzü 2,503
24 İstanbul Pendik 2,485
25 Muğla Bodrum 2,483
26 İstanbul Esenyurt 2,479
27 Antalya Konyaaltı 2,465
28 İstanbul Bahçelievler 2,423
29 İstanbul Zeytinburnu 2,382
30 Denizli Merkezefendi 2,375
31 Gaziantep Şehitkamil 2,375
32 Bursa Osmangazi 2,374
33 İstanbul Bağcılar 2,346
34 Kocaeli Gebze 2,334
35 İstanbul Kartal 2,321
36 İstanbul Bayrampaşa 2,266
37 İzmir Karşıyaka 2,222
38 İstanbul Kağıthane 2,174
39 İstanbul Küçükçekmece 2,161
40 Edirne Merkez 2,113
41 İzmir Çiğli 2,046
42 Adana Seyhan 2,043
43 İzmir Gaziemir 2,031
44 Kocaeli İzmit 2,023
45 İzmir Çeşme 1,998
46 Kayseri Melikgazi 1,983
47 Ankara Etimesgut 1,957
48 Eskişehir Odunpazarı 1,950
49 Mersin Yenişehir 1,948
50 İstanbul Güngören 1,920
51 İstanbul Büyükçekmece 1,891
52 İzmir Güzelbahçe 1,882
53 Çanakkale Merkez 1,846
54 İstanbul Eyüpsultan 1,839
55 İstanbul Adalar 1,822
56 Trabzon Ortahisar 1,807
57 Ankara Gölbaşı 1,790
58 Kırıkkale Yahşihan 1,778
59 İzmir Urla 1,768
60 Samsun Atakum 1,734
61 İstanbul Beykoz 1,732
62 Erzurum Yakutiye 1,688
63 Çanakkale Bozcaada 1,677
64 Antalya Alanya 1,676
65 Muğla Marmaris 1,671
66 İstanbul Avcılar 1,640
67 İzmir Narlıdere 1,632
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