2027 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu: İşte yeni harç, vergi ve muafiyet sınırları

2027 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı, TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla resmileşti. Geçtiğimiz yıl (2026) yüzde 25,49 olarak uygulanan oran, bu yıl yüzde 27,83 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı'nın oranı artırma veya düşürme yetkisi bulunmakla birlikte, bir değişiklik olmaması halinde 1 Ocak 2027 itibarıyla vergi, harç, ceza ve vergi istisnası tutarlarında geçerli olacak yeni rakamlar şu şekildedir:

Çalışan ödemeleri ve istisnalar



Günlük Yemek Kartı Ücreti: KDV hariç 385,02 TL, KDV dahil 421,80 TL.

Günlük Ulaşım Bedeli İstisnası: Servis imkânı sağlanmayan durumlar için günlük 202,11 TL.

Vergi muafiyet ve beyan sınırları



Kira Geliri Vergisi İstisnası: Konut kira gelirlerindeki istisna tutarı 74.141 TL.

Menkul / Gayrimenkul Sermaye İratları Beyan Sınırı: Tevkifata tabi gelirlerde (temettü, iş yeri kirası, birden fazla işverenden alınan ücretler vb.) beyan sınırı 511.320 TL.

Tevkifatsız/İstisnasız Gelir Beyan Sınırı: Yurt dışı mevduat faizi gibi gelirlerde sınır 28.122 TL.

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı İstisnası: 5 yıl dolmadan satılan gayrimenkul kazançlarındaki muafiyet tutarı 191.745 TL.

Ticari ve bireysel gider limitleri



Fatura ve Doğrudan Amortisman Sınırı: Demirbaş ve faturalandırma limiti 15.339 TL.

Binek Otomobil Aylık Kira Gider Limit: Şirket aktifine kiralanan binek araçlarda aylık tavan 58.801 TL.

Telefon IMEI Kayıt Ücreti: Yurt dışından getirilen telefonlar için harç tutarı 69.358 TL.