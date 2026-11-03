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Ekonomist
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Kasım 2026 kira artış oranı belli oldu: Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Kasım 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşti. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği yeni zam oranı, 12 aylık ortalama enflasyon verilerine göre belirlendi. Peki, Kasım 2026 kira zammı yüzde kaç oldu?

Kasım 2026 kira artış oranı belli oldu: Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Kasım 2026 kira zammı oranı, TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar için uygulanabilecek azami artış oranı netleşti. 

Peki, Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? İşte Kasım 2026 kira zammı hesaplama tablosu ve merak edilen detaylar...

1 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Kasım 2026'da uygulanacak kira artış oranı belli oldu. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 2,58 yükselirken yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak kaydedildi.

2 Kasım 2026 kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Kasım 2026 kira artış oranı yüzde kaç oldu?

TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyon verileri doğrultusunda, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı belirlendi. Buna göre, kira zamlarında üst sınır yüzde 31,23 olarak hesaplandı.

Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 31,23 olacak.

3 Ekim 2026 kira artış oranı yüzde kaçtı?

Ekim 2026 kira artış oranı yüzde kaçtı?

Bir önceki ay konut ve iş yerleri için belirlenen azami kira artış oranı yüzde 31,49 olmuştu.

4 Kasım 2026 kira zammı hesaplama tablosu

Kasım 2026 kira zammı hesaplama tablosu

Kira artışı hesaplamasında, mevcut aylık kira bedeline belirlenen zam oranı uygulanıyor. Bu oran üzerinden bulunan artış tutarının mevcut kiraya eklenmesiyle yeni dönemde geçerli olacak aylık kira miktarı belirleniyor. Yüzde 31,23'lük kira artış oranına göre farklı kira bedelleri için örnek hesaplamalar şöyle:

Mevcut kira: 20.000 TL

Zam oranı: Yüzde 31,23

Zam tutarı: 6.246 TL

Yeni kira bedeli: 26.246 TL

 

Mevcut kira: 30.000 TL

Zam oranı: %31,23

Zam tutarı: 9.369 TL

Yeni kira bedeli: 39.369 TL
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EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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