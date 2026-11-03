Kasım 2026 kira artış oranı belli oldu: Kiralara ne kadar zam yapılacak?

TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyon verileri doğrultusunda, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı belirlendi. Buna göre, kira zamlarında üst sınır yüzde 31,23 olarak hesaplandı.

Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 31,23 olacak.