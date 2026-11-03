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SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı netleşti

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisinin yakından takip ettiği enflasyon rakamları doğrultusunda, yılın ikinci yarısına ait zam oranları şekillenmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı netleşti

Yılda iki kez (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri) zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için aylık enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Açıklanan son verilerle birlikte; Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık süreçte emekliler yüzde 8,28 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Kalan ayların enflasyon verilerinin eklenmesiyle birlikte final zam oranı netleşecek.

En düşük emekli maaşı artacak mı?

Kök maaş zamlarının yanı sıra en düşük emekli maaşına yapılacak artışlar doğrudan Meclis kararıyla belirleniyor. Son yıllarda genel zam oranları doğrultusunda en düşük emekli maaşında da düzenlemeye gidilirken, bu döneme ilişkin emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik yeni çalışmaların yapılması bekleniyor.

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