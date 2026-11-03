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Ekonomist
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Memur, emekli 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim enflasyonunu açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşını etkileyen enflasyon farkı için hesap yapıldı. Peki 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Memur, emekli 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

TÜİK Ekim enflasyonunu duyurdu. Milyonların merakla takip ettiği enflasyon oranları maaşlardan kiraya kadar pek çok kalemi etkiliyor. Özellikle milyonlarca SSK - Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi enflasyon verilerinin maaş zammına nasıl yansıyacağını merak ediyor. TÜİK’in Ekim enflasyonunu açıklaması ile 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık maaş artışı yüzde 8,29'a ulaştı. 

SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 8,29 zammı hak etmiş oldu. Şimdi gözler Kasım ve Aralık enflasyon verilerine çevrildi.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşmeden yüzde 5 zam alacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeden yüzde 5 artış ve 2026'nın 2. yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri, açıklanan Ekim enflasyon verisiyle beraber şimdiden yüzde 6,26 zammı hak etmiş oldu. Şimdi zammın netleşmesi için gözler Kasım ve Aralık enflasyon verilerine çevrildi.

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Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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