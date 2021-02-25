Artık tüketiciler, finansal işlemlerinde eski yöntemlere göre çok daha hızlı ve efektif çözümler ile sonuçlar sunan fintech’leri tercih ediyor.

Fintech girişimleri, bankacılık ve finans sektörüne ait işlemlerin daha az maliyetle ve daha etkin şekilde gerçekleştirilmesine izin veren çözümlerle finans ve iş dünyasının işleyiş şeklinde köklü değişikliklere yol açıyor.

Bu girişimler, kişiler arası para gönderimleri ve pek çok farklı finans işleminde bankalar karşısında güç kazanarak pazarda ciddi pay ve söz sahibi olmaya başladı.

Zira pandemi döneminde yenilikçi, temassız ve dijital ödeme modelleri yaygınlaştı. Fintech şirketleri, mevcut ürünlerinde, hizmetlerinde ve politikalarında değişiklik yaparak pandemiye yanıt verdi. Şirketler, ek ödeme kanalları geliştirdiler ve devreye aldılar, ürünlerinde ya da hizmetlerinde değişikliğe gittiler.

Bu anlamda son yıllarda yerli ödeme sistemleri girişimlerinde exit’lerin (çıkış) ya da şirketlere yapılan yatırımların sayısının da arttığına tanık oluyoruz.

Yeni dönemde de bu alanda iş birliklerinin ve yatırımların artması beklenirken, pek çok şirket bu yıl için hedeflerine yurtdışı pazarlara açılımı da koydu. Biz de Türkiye’nin önde gelen yerli ödeme sistemleri girişimlerinin büyüme hedeflerini araştırdık.

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