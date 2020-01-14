Divan Grubu’nun başına geldi
Otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu’nun yeni genel müdürü Murat Tomruk oldu.
Tomruk, 1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem’de endüstri ve ticari sektörden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine kadar yükseldi.
Bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. 2002 yılında üstlendiği Koç Bilgi Grubu’nun pazarlama direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü.
2005-2015 arasında Koç Holding’in stratejik planlama koordinatörlüğü görevini yürüttü. Tomruk, son dört yıldır Setur’da turizmden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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