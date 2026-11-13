Kış lastiği zorunluluğu başlıyor! Lastikçilerde yoğunluk arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi doğrultusunda, 15 Kasım'dan itibaren şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu başlayacak. 15 Nisan'a kadar devam edecek uygulama, özel otomobilleri kapsamayacak.

Ancak trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla özel araç sürücülerine de kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.