Kış lastiği zorunluluğu başlıyor! Lastikçilerde yoğunluk arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi doğrultusunda, 15 Kasım'dan itibaren şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu başlayacak. 15 Nisan'a kadar devam edecek uygulama, özel otomobilleri kapsamayacak.
Ancak trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla özel araç sürücülerine de kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.
1 Ticari araçlarına kış lastiği taktırmayanlara para cezası yolda
Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlıyor.
Zorunluluk kapsamındaki araçlarına kış lastiği taktırmayanlara para cezası uygulanacak.
2 "Lastik stokları azalabilir, fiyatlar değişebilir"
Ankara'da lastik değişimi yapan servisin işletmecisi Arif Yiyit, kış lastiği uygulamasının başlamasına az kaldığını, müşterilerin son günleri beklemesinin yoğunluğa neden olduğunu söyledi.
Yiyit, kış lastiklerinin hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemde kullanılmasının önemini vurgulayarak, bu dönemde lastik stoklarının azalabileceğini ve fiyatların değişebileceğini belirtti.
3 "Sürücüler lastik değişimini bir an önce yaptırmalı"
Sürücülerin lastik değişimini bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu ifade eden Yiyit, "15 Kasım yaklaştığı için yoğunluk arttı. Gün içerisinde yetiştiremediğimiz işler oluyor. Normalde yarım saatte tamamlayacağımız iş, yoğunluk nedeniyle 1-2 saati buluyor. 10 servis elemanımız olmasına rağmen işler yetişmiyor. Tam kadro sabah başlayıp akşama kadar sökme takma ve yeni lastik takma işine devam ediyoruz." dedi.
4 "Bir an önce randevularını almalılar"
İşletmeci Ali Yılmaz da lastik değişimlerinde yoğunluğun had safhada olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz yoğunluğa kalmadan bir an önce randevularını alarak gelip lastiklerini rahat rahat taktırmalı." diye konuştu.