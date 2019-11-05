Fiba Holding’te ikinci kuşak dönemi
FİBA Grubu’nda bayrağı ikinci kuşak devralıyor. FİBA Holding ve FİNA Holding’in yönetim kurulu başkanlığına Murat Özyeğin getirildi. Ayşecan Özyeğin Oktay ise FİBA Holding ve FİNA Holding’in yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Hüsnü Özyeğin, grubun onursal başkanı unvanını alırken Fibabanka’daki ve Credit Europe Moskova’daki yönetim kurulu başkanlığı görevlerini ise sürdürecek.
Murat Özyeğin, lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde endüstri yönetimi ve ekonomi alanlarında çift ana dal diploması alarak 1998’de tamamladı. Aynı yıl Bear Stearns & Co. Yatırım Bankası’nın New York ofisinde finansal analist olarak iş hayatına başladı.
2000’de şirketin Londra ofisine transfer oldu. 2003’te Harvard Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holding’te stratejik planlama ve iş geliştirme bölümlerini kurdu.
FİBA Holding ve FİNA Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmeden önce yönetim kurullarında üye olarak görev aldı. Credit Europe Bank’ın yönetim kurulu başkan yardımcılığını, finans dışı tüm iştirak şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.
Duke Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Ayşecan Özyeğin Oktay ise Finansbank Bireysel Bankacılık Bölümü ve FİBA Grubu’nda aktif rol aldı. 2009’da Stanford Üniversitesi MBA programını tamamladıktan sonra FİBA Grubu’na katıldı.
10 yıl FİNA Holding’in ve çeşitli iştiraklerinin yönetim kurulunda üye olarak görev yaptı.
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