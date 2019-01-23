Hilti Türkiye’ye genel müdür olarak döndü
İnşaat el aletleri sektöründe faaliyet gösteren Hilti bünyesinde 17 yıl boyunca pek çok farklı pozisyonda rol alan Banu Deniz Çetinkol, yaklaşık iki yıl süren Hilti Güney Afrika’nın pazarlama direktörlüğü görevinin ardından, Hilti Türkiye’nin yeni genel müdürü olarak Türkiye’ye döndü.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Satış ve pazarlama alanında uzun yıllar görev yapan ve Hilti Türkiye’de 2001 yılından bu yana kariyer basamaklarını tırmanan Çetinkol, şirkette ulusal ve uluslararası sorumlular üstlendi.
Türkiye pazarına 1982 yılında distribütörlükle giren Hilti, 1997 yılından bu yana ise yüzde 100 yabancı sermayeli bir firma olarak faaliyet gösteriyor.
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