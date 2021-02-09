Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa’nın Genel Müdürü Görkem Öğüt, 1 Soru 1 Cevap’ta İstanbul’da kira piyasasına ilişkin son durumu paylaştı. İstanbul’da kiralar hangi ilçede ne kadar arttı? Kira artışıyla sürpriz yapan ilçe hangisi? Artışlar devam edecek mi? Yatırım için uygun lokasyonlar nereler? Öğüt, Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın sorularını yanıtladı.

Pandemi döneminde İstanbul’da kiralardaki değişimleri değerlendiren Öğüt, kiraların yükselme eğilimine girdiğini kaydetti. 2017’de İstanbul’da kira fiyatlarının 1780- 1800 TL ortalama ile en yüksek seviyesine görüp yönünü aşağı çevirdiğini hatırlatan Öğüt, “Şu an ortalama 1.667 TL civarında. Yavaş yavaş o dönemi yakalamaya başladı. Bizim öngörümüze göre yıl sonunda kiralar 2017’deki o yüksek seviyeyi geçmiş olacak” dedi.

İstanbul’da hangi ilçelerde kira artışı ne kadar? Kira artışıyla sürpriz yapan ilçe hangisi? Artışlar devam edecek mi? Yatırım için uygun lokasyonlar nereler? Endeksa’nın Genel Müdürü Görkem Öğüt İstanbul’da emlak piyasasında son durumu Ekonomist için değerlendirdi.