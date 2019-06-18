Mektebim’e yeni CEO
Yakın zamanda sermaye yapısı değişen Mektebim Okullarının yönetiminde de değişiklikler oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Uzun yıllar önemli eğitim kurumlarında üst düzey yönetici olarak görev alan Servet Özkök, Mektebim Okulları’na CEO olarak atandı.
Mektebim Okulları, Türkiye genelinde 23 ilde 35 bine yakın öğrencisi ve 6 bine yakın akademik ve idari personeliyle faaliyet gösteriyor.
Yeni dönemde öğretmenleri odağına alan şirket, tüm öğretmenlere ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’ ile destek olmayı hedefliyor.
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