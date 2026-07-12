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ABD'den açıklama: Hürmüz Boğazı uluslararası gemi trafiğine açık

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını açıklamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) dikkat çeken bir açıklama geldi. CENTCOM, uluslararası hukuk kapsamında yasal geçiş yapan tüm gemilerin Hürmüz Boğazı'nı kullanabileceğini belirtirken, bölgede deniz trafiğinin sürdüğünü ve ABD güçlerinin görev başında olduğunu duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
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ABD'den açıklama: Hürmüz Boğazı uluslararası gemi trafiğine açık

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki açıklamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), boğazın uluslararası hukuk çerçevesinde yasal geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğunu bildirdi. Açıklamada, bölgedeki deniz trafiğinin devam ettiği ve ABD güçlerinin seyrüsefer özgürlüğünü korumak için hazır beklediği vurgulandı.

CENTCOM: Hürmüz Boğazı açık

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası su yolu statüsüne dikkat çekildi. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı, uluslararası su yolundan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır." ifadelerine yer verildi.

"ABD güçleri hazır durumda"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bölgede görev yapan Amerikan güçlerinin olası gelişmelere karşı hazır olduğunu belirtti. Açıklamada, "ABD güçleri, İran'ın haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi açıklamalarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünün sürdürülmesini sağlamak amacıyla konuşlanmış ve hazır durumdadır." denildi.

"İran boğaz üzerinde kontrol sahibi değil"

CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası statüsüne vurgu yaparak İran'ın boğaz üzerinde tek taraflı kontrol yetkisi bulunmadığını savundu. Açıklamada, "İran, boğaz üzerinde kontrol sahibi değildir. Deniz trafiği devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İran boğazı kapattığını açıklamıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurmuştu.

İran, kararın gerekçesi olarak yabancı müdahaleler ile bazı gemilerin "yetkisiz rotalarda" ilerlediğini öne sürmüş, bölgede Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Dünyanın en kritik enerji koridorlarından biri olarak görülen Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran ve ABD'den peş peşe gelen açıklamalar, bölgedeki gerilimi yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının önemli bir bölümünün bu boğazdan yapılması nedeniyle, uluslararası kamuoyu bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

Etiketler
deniz trafiği iran ABD ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Hürmüz Boğazı
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