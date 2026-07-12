En düşük emekli maaşı için kritik hafta: Zam teklifi Meclis'te görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada emeklilerden öğrencilere kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeleri gündemine alacak. En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken, Genel Kurul'da 12. Yargı Paketi ele alınacak. Milli Eğitim Komisyonu'nun gündeminde ise öğrenci affı düzenlemesi bulunuyor.

En düşük emekli maaşı için zam görüşmeleri başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, salı günü saat 10.00'da toplanarak en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirecek.

Hâlihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının, enflasyon oranında artırılması halinde 23 bin 552 liraya yükselmesi öngörülüyor. Komisyondaki görüşmelerin ardından teklifin yasama süreci devam edecek.

12. Yargı Paketi Genel Kurul gündeminde

TBMM Genel Kurulu da salı günü çalışmalarına başlayarak 12. Yargı Paketini görüşecek. Teklifte, özellikle kamuoyunda "IBAN mağduriyeti" olarak bilinen dosyalara ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, haksız menfaat sağlamak amacıyla banka hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak eden kişilere verilecek cezaların yarı oranında indirilmesi öngörülüyor. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra, istinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar da yeni hükümler kapsamında yeniden değerlendirilebilecek.

Yargılama süreleri kısaltılacak

Teklifte yargı süreçlerini hızlandırmaya yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre, hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre üç ayı geçemeyecek. E-duruşma sistemi genişletilecek ve ön inceleme duruşmaları uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hâkim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hâkimle görülebilecek dava kapsamı genişletilecek.

Öğrenci affı da komisyonda görüşülecek

Milli Eğitim Komisyonu da salı günü toplanarak öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi ele alacak. Teklif, daha önce öğrenci affından yararlanmamış kişileri kapsıyor. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde, aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin dört ay içinde başvuru yapması gerekecek.

Meclis'te 15 Temmuz anma programı düzenlenecek

TBMM'de çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirilecek. Program kapsamında darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler anılacak, Meclis'in darbe girişimi sırasında gösterdiği direniş ve millî iradeyi korumaya yönelik mücadele vurgulanacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılarak konuşma yapması bekleniyor.