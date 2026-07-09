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  • Avrupa piyasaları yükseldi, İngiltere negatif ayrıştı: Gözler Orta Doğu'da

Avrupa piyasaları yükseldi, İngiltere negatif ayrıştı: Gözler Orta Doğu'da

Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilime rağmen Avrupa borsaları günü genel olarak yükselişle tamamladı. Almanya, Fransa ve İtalya endeksleri değer kazanırken, İngiltere borsası negatif ayrıştı. Piyasalar, ABD-İran gerilimi, Almanya'nın dış ticaret verileri ve AB'nin Çin'e yönelik yeni vergi kararını yakından takip etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa piyasaları yükseldi, İngiltere negatif ayrıştı: Gözler Orta Doğu'da

Avrupa borsaları, yatırımcıların Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim, ekonomik veriler ve ticaret politikalarına odaklandığı işlem gününde İngiltere hariç yükseliş kaydetti. Gösterge Stoxx Europe 600 endeksi günü yüzde 0,78 artışla tamamlarken, Almanya, Fransa ve İtalya borsalarında güçlü yükselişler görüldü. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600,  640,87 puana çıktı.

Avrupa borsalarında pozitif kapanış

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazanarak 25.118,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 yükselerek 8.326,62 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 artışla 52.381,92 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,16 düşüşle 10.472,45 puana geriledi. Euro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1,14 oldu.

Orta Doğu'daki gerilim piyasaların odağında

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki gelişmelere odaklandı. İran'a yönelik 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenen hava saldırılarının detaylarını paylaşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 90 askeri hedefi vurarak "İran'a karşı ek bir saldırı turunu tamamladığını" duyurdu. Buna Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılarla karşılık veren İran, halihazırda kırılgan olan ateşkes çabalarını sekteye uğratabilecek gerilimi tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" söyledi.

AB komisyonundan 'enerji arzında endişe yok' mesajı geldi

Almanya'nın ihracatı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 artış gösterdi. Almanya mayıs ayında 19,1 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen otomobil, kamyonet ve otobüs lastiklerine yüzde 45,3'e varan oranda anti-damping vergisi uygulamaya başladı.

AB Komisyonu, ABD ile İran arasında yaşanan askeri gerilimin enerji piyasalarında belirsizliği artırdığını ancak şu aşamada enerji arz güvenliği açısından bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Etiketler
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