Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) halka arz sonrası resmi sonuçlar KAP’ta yayınlandı.

Şirketin 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği talep toplama sürecinde 66,9 milyon TL nominal değerli payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Saat ve Saat halka arz büyüklüğü 3,75 milyar TL oldu



Halka arzda pay başına satış fiyatı 56 TL olarak belirlendi. Toplam 66.944.955 TL nominal değerli payın satılmasıyla halka arzın büyüklüğü 3,75 milyar TL’ye ulaştı. Saat ve Saat halka arzına 709 bin 901 yatırımcı başvururken, 693 bin 138 yatırımcı pay almaya hak kazandı.

Bireysel yatırımcılardan 1,78 kat talep geldi



Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan paylara tahsisatın 1,78 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan bölüme ise 1,22 kat talep toplandı. Dağıtım sonucunda bireysel yatırımcılara 40.166.973 TL, kurumsal yatırımcılara ise 26.777.982 TL nominal değerli pay tahsis edildi. Halka arzda toplam talep 104.332.568 TL nominal değere ulaşırken, yatırımcılara 66.944.955 TL nominal pay dağıtıldı.

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) halka arzında dağıtılan azami lot sayısı hesabı kesin olarak yapılamamakla birlikte, 110 lota kadar dağıtım yapıldığı görünüyor.