BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.07.2026)

Endeks Güç Kaybediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 115.60 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 99.99 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin düşüşünde Gıda sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.67 azalışla 14,321 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 306 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 185.20 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 51.17 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.93 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 14,436 ve 14,552 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 14,149 ve 13,978 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.28 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

20.76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 19.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 20.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 19.90-19.70

Satım aralığı: 20.70-21.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.85

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.



Bim Mağazalar



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 362 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 365.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 391.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 365.00-360.00

Satım aralığı: 372.50-377.50

Endeks Ağırlığı (%): 6.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.268 puan arttı.



Batıçim Batı Anadolu



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 5.51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.30 seviyesine doğru gerileyebilir. 5.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.90 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5.30-5.23

Satım aralığı: 5.90-6.05

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.049 puan azaldı.



Coca Cola İçecek



Dirençte zorlandı

79.75-87.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 84.45 seviyesinin altında kapanışlarda 81.50 seviyesine gerileyebilir. 86.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 86.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 81.50-80.50

Satım aralığı: 86.50-85.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.029 puan azaldı.



Eczacıbaşı İlaç



Dirençte zorlandı

72.5-78.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 75.9 seviyesinin altında kapanışlarda 72.50 seviyesine gerileyebilir. 78.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 78.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 72.50-72.50

Satım aralığı: 78.50-82.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



Koç Holding



İzlenmeli

182.1 - 193.7 aralığında hareket eden hisse 192.8 seviyesinin altında kapanışlarda 179.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 192.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 202.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 188.00-185.00

Satım aralığı: 193.00-195.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



Ereğli Demir Çelik



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 41.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 40.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 38.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 40.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 42.53 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40.00-38.75

Satım aralığı: 40.50-41.75

Endeks Ağırlığı (%): 3.06

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.052 puan arttı.



Ford Otosan



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 84.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 78.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 81.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 78.00-77.00

Satım aralığı: 86.00-89.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.020 puan azaldı.



Garanti Bankası



Güç kaybediyor

136.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 124.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 129 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 124.00-116.00

Satım aralığı: 137.00-133.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



Gülermak Ağır Sanayi



Dirençte zorlandı

156.3-170.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 164.8 seviyesinin altında kapanışlarda 157.00 seviyesine gerileyebilir. 172.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 172.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 157.00-155.00

Satım aralığı: 172.00-178.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.



T. Halk Bankası



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 40.52 seviyesinin altındaki kapanışlar, 37.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 40.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 44.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 37.50-33.00

Satım aralığı: 44.75-42.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.022 puan azaldı.



Katılımevim Tas. Fin.



Desteğinin üzerinde tutunmalı

180.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 197.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 190 seviyesinin altına kayması halinde ise 180.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 180.00-149.00

Satım aralığı: 197.00-229.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.165 puan arttı.



Migros Ticaret



Dirençte zorlandı

613-654 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 625.5 seviyesinin altında kapanışlarda 590.00 seviyesine gerileyebilir. 665.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 665.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 590.00-525.00

Satım aralığı: 665.00-625.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



Mia Teknoloji



Düşüşte

37.64 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 31.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 31.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 39.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 26.75-25.00

Satım aralığı: 39.75-43.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.



Petkim



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 18.78 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 20.37 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 18.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18.90-17.20

Satım aralığı: 19.40-21.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.012 puan arttı.



Pegasus



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 178.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 165.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 170.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 165.00-154.00

Satım aralığı: 177.00-171.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.82

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.



Ülker Bisküvi



Güç kaybediyor

100.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 92.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 97 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 92.00-90.50

Satım aralığı: 103.00-110.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.