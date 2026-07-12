En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesinde süreç devam ediyor. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Teklif kapsamında en düşük emekli aylığının enflasyon oranının çıkarılması öngörülüyor. Peki, en düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı düzenlemesinin detayları…