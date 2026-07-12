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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

En düşük emekli maaşının yükseltilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Düzenleme henüz yasalaşmadı. Teklifin önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekonomist
Ekonomist
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesinde süreç devam ediyor. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Teklif kapsamında en düşük emekli aylığının enflasyon oranının çıkarılması öngörülüyor. Peki, en düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı düzenlemesinin detayları…

1 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kanun teklifine göre, halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığına, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin yüzde 17,76'lık enflasyon farkı yansıtılacak.

Buna göre en düşük emekli maaşının:

Mevcut tutarı: 20.000 TL

Zam oranı: Yüzde 17,76

Yeni tutarı: 23.552 TL olması öngörülüyor.

2 En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi?

En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi henüz yasalaşmadı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifini salı günü görüşmesi bekleniyor. Komisyondaki görüşmelerin ardından teklifin TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi öngörülüyor.

 

3 En düşük emekli aylığı artışı için yasal düzenleme gerekiyor

En düşük emekli aylığı artışı için yasal düzenleme gerekiyor

20 bin lira olan en düşük emekli maaşının artırılabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu kapsamda kanun teklifinin önce Meclis komisyonunda görüşülmesi, ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girmesi gerekiyor.

4 En düşük emekli maaşı düzenlemesi kimleri kapsıyor?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi kimleri kapsıyor?

En düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin düzenleme, en düşük emekli aylığı alanları, Hazine desteğiyle maaşı tamamlanan emeklileri, yaşlılık aylığı alanları, malullük aylığı alanları, ölüm aylığı alan hak sahiplerini kapsıyor.

 

5 Emekli maaşına zam ne zaman uygulanacak?

Emekli maaşına zam ne zaman uygulanacak?

Teklif yasalaşır ve Resmi Gazete'de yayımlanırsa, düzenleme 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar, temmuz ayı itibarıyla artırılmış aylıklarını almaya başlayacak.

 
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