MG’den Goodwood 2026’da iki yeni elektrikli konsept: MG GO! ve MG Cyber

B segmenti %100 elektrikli bir hatchback olan MG GO!, MG’nin 20. yüzyıl ortalarındaki en genç, dinamik ve etkileyici tasarımlarından ilham alan retro-fütüristik bir yaklaşımı yansıtıyor. MG’nin ayırt edici İngiliz kimliği ve ruhu, yeni nesil için yeniden yorumlanırken MG GO!, 2027 yılında yollara çıkması planlanan geleceğin kompakt hatchback modelinin ön gösterimini sunuyor. Konsept ve üretime hazırlanan model, Tasarım Direktörü Carl Gotham liderliğindeki MG Londra Tasarım Merkezi ekibi tarafından tasarlandı. Ancak ilk andan itibaren hedef, nostaljik bir gösteri otomobili yaratmak değil; çağdaş, güncel ihtiyaçlara cevap verebilen ve rekabetin yoğun olduğu bir segmentte ayrışabilecek, duygusal çekiciliğe sahip kompakt bir otomobil ortaya koymaktı.

MG GO!, dengeli, eğlenceli ve ilk bakışta etkileyici bir otomobil olarak tasarlandı. Tasarım dili bilinçli olarak sade tutuldu. MG’nin klasik tasarımlarında her zaman beğeni toplayan nitelikleri yansıtan az sayıda temel unsur üzerine inşa edildi. Bu yaklaşım özellikle, sadeliği aşmadan günlük şıklığı, sürüş keyfini ve güçlü duruşu bir araya getiren MGB GT’den ilham alıyor. Bununla birlikte MG GO!, yalnızca retro bir tasarım denemesi değil; geçmişe saygı duruşunda bulunurken bugünün otomotiv dünyasında tamamen kendine ait bir kimlikle var olmayı hedefliyor.

Bu sayede kullanıcıyla duygusal bağ kurabilecek kadar çağrışım gücü yüksek bir otomobil tasarlamak mümkün oluyor. MG GO!, MGB GT’den MG Metro Turbo’ya, MG ZR’dan MG EX4’e kadar markanın geçmişteki sportif modellerine çağdaş bir gönderme yapan, çevre dostu ve eğlenceli bir karaktere sahip. Günlük otomobillerin de belirgin kişiliklere sahip olabileceği ve kullanıcılarıyla gerçek duygusal bağlar kurabileceği inancını yansıtıyor. Hem bugüne yönelik güçlü bir ifade hem de MG’nin gelecekte gidebileceği yönlere dair anlamlı bir işaret niteliği taşıyor.

MG GO! hakkında açıklama yapan MG Londra İleri Tasarım Direktörü Carl Gotham, “MG GO! ile kompakt ve çağdaş ama aynı zamanda sıcak, etkileyici ve ilk anda sevilen bir otomobil yaratmak istedik. Bu otomobil, MG markasında hayranlık duyduğumuz her şeyin bir yansıması.

Amacımız geçmişe yalnızca geçmiş olduğu için bakmak değil; MG’yi her zaman farklı kılan berraklığı, cazibeyi ve duygusal çekiciliği yakalayıp bunu bugüne uygun bir şekilde yeniden yorumlamak ve en önemlisi güçlü karizmaya sahip bir otomobil ortaya koymaktı” dedi.

MG tarihindeki iki belirleyici dönemden ilham alıyor

MG markasının amiral gemisi niteliğinde bir ifadesi olarak tasarlanan Cyber Concept, büyük D-SUV segmentinde gelecekte hayata geçirilecek bir modelin ön izlemesini sunuyor.

Konsept, MG tarihindeki iki belirleyici dönemden ilham alıyor: efsanevi EX181 kara hız rekoru otomobilinin temsil ettiği hız arayışı ve MG’yi bugün de şekillendirmeye devam eden inovasyon ve yeniden keşfetme ruhu. MG Cyber, bu felsefeyi yeni bir alana taşıyor. Büyük ve yüksek performanslı elektrikli bir SUV olarak modern müşterilerin beklediği çok yönlülük ve pratikliği; spor otomobillerle özdeşleşen duygusal çekicilik, dinamik karakter ve sıradışı bir deneyim hissiyle bir araya getiriyor. Cyber’ın temel fikri, ödünsüz performans üzerine kurulu.

Günlük kullanılabilirliği gerçek sürüş keyfiyle birleştirerek şehir içi kullanıma, uzun yolculuklara ve keyifli sürüş rotalarına aynı ölçüde uygun bir araç yaratmayı hedefliyor. Böylece sürüş keyfinin modern mobilitenin her alanında güncel, erişilebilir ve tatmin edici kalması gerektiği inancını yansıtıyor. Tasarımı ise bu iddiayı güçlü oranlar, kendinden emin bir duruş ve sportifliği ilerici bir yorumla ifade eden özenle şekillendirilmiş yüzeylerle ortaya koyuyor. Her bir unsur, hareket ve enerjiyi yansıtacak şekilde tasarlanırken araç hem hareket halinde hem durur vaziyette olsun güçlü bir varlık hissi yaratıyor. MG Cyber Concept’in cesur vizyonu hakkında yorum yapan MG Global Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jozef Kabaň şunları söyledi: “Harika tasarım ürünlerle değil, insanlarla başlar. Teknoloji ve inovasyon elbette çok önemlidir, ancak bunlar paylaşılabilir. Karakter ise paylaşılamaz. Otomotiv tasarımının geleceği, insanların anında tanıyabileceği ve duygusal bağ kurabileceği güçlü kimliğe sahip otomobiller yaratmakla ilgilidir. Harika tasarım merak, heyecan ve arzu uyandırmalıdır. İnsanları durdurmalı, gülümsetmeli ve daha fazlasını keşfetmek istemelerini sağlamalıdır.

MG konseptlerimiz, markanın geleceğine yönelik bu vizyonu ifade ediyor. Çünkü harika tasarım asla yalnızca otomobille ilgili değildir. İnsanlarla, onların deneyimleriyle ve hayalleriyle ilgilidir. Bizim rolümüz onlara ilham vermek ve yaşam yolculuklarını zenginleştiren ürünler yaratmaktır.”

MG Future Motion Show geleceğe ışık tuttu

İnovasyonu uzun mirasının merkezine yerleştiren MG, standında gün boyunca gerçekleştirilen Future Motion Show ile geleceğe de ışık tuttu. Gösteri, MG’nin sensörler, kameralar ve LiDAR kullanılarak geliştirilen yapay zekâ, akıllı sürüş ve bağlantılı teknolojiler alanındaki teknik yetkinliğini son teknoloji robotların performansıyla dikkat çekici bir şekilde ortaya koydu.

MG, bu yılki Goodwood Festival of Speed’te büyüyen gelişmiş Plug-in Hybrid, Hybrid+ ve elektrikli araç ürün gamından altı modeli sergiledi. Sergilenen modeller arasında 2026’da tanıtılan iki yeni model de yer aldı: MG’nin ilk yedi koltuklu büyük SUV modeli MGS9 PHEV ve sınıf lideri iç mekân genişliği, teknoloji ve değer sunan önden çekişli hatchback MG4 EV Urban. Ayrıca kısa süre önce Birleşik Krallık’ta satışta olan en yeni 59 plug-in hybrid modelin değerlendirildiği bağımsız bir incelemede birinci sırada yer alan ödüllü MG HS Plug-in Hybrid de sergilendi. Ona, teknoloji odaklı premium MG IM5, cesur SUV tasarımını üstün hibrit teknolojisiyle birleştiren MG ZS Hybrid+ ve MG’nin sportif mirasını yeni nesil için yeniden yorumlayan tamamen elektrikli roadster MG Cyberster eşlik etti.

