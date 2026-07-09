Golda Gıda’dan 805 milyon TL büyüklüğünde halka arz

Haber: İdil Çamlıbel
Son dönemde halka arz olarak borsaya gelen şirketlere gıda sektöründe faaliyet gösteren Bera Holding iştiraki Golda Gıda da dahil oldu.1-2 Temmuz'da halka arzını gerçekleştiren Golda Gıda, 8 Temmuz'da düzenlediği Borsa İstanbul'daki gong töreni ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı. Sermaye piyasalarına adım atan Golda Gıda’nın halka arzına Gedik Yatırım ve Misyon Yatırım Bankası liderlik etti. Şirket, 1996 yılında kuruluşundan bu yana makarna, un, irmik, paketli bakliyat çeşitleri ile bisküvi, gofret gibi gıda ürünlerinin üretim ve dağıtım zincirinde bulunuyor.
Halka açıklık oranı yüzde 35 oldu
Pay başına 9,20 TL fiyatla gerçekleştirilen halka arzda Golda Gıda’nın halka arz büyüklüğü 805 milyon TL olurken toplam yatırımcı talebi yaklaşık 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti.
Talep oranı, satışa sunulan adedin 2,2 katı oldu ve iletilen emir sayısı 760 bin 095 adet, pay dağıtımı yapılan yatırımcı sayısı 749 bin 674, dağıtılan payların nominal değeri ise 87 milyon 449 bin 998 TL oldu.
Küresel büyümeye katkı
Gong töreninde konuşan Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, ‘’Halka arzla beraber Golda Gıda'nın üretim kapasitesini artıracak, modernizasyon yatırımlarını hızlandıracak ve operasyonel verimliliği daha da güçlendireceğiz’’ dedi. Haşim Şahin, yüksek katma değerli ürünlere odaklanan şirketlerinin ürün portföyünü genişleterek mevcut ihracat pazarlarındaki etkinliğini artıracağına ve yeni pazarlara açılarak küresel ölçekte büyümesini sürdüreceğini ifade etti.
Misyon Bankası Genel Müdürü Muhammet Mustafa Cerit ise "Dağıtım sonucunda 749 bin 674 yatırımcıya 87 milyon 449 bin 998 TL nominal değerli payların satışı ve dağıtımı başarıyla tamamlandı. Bu yüksek ilgi, bir yandan yatırımcıların sürdürülebilir iş modellerine duyduğu güveni yansıtırken, diğer yandan da Golda Gıda'nın gelecek vizyonunun ne kadar güçlü bir temele dayandığını gösteriyor’’ dedi. Mustafa Cerit, elde edilecek gelirlerin büyük kısmının şirketin büyüme yatırımlarında kullanılacak olmasının Golda Gıda'nın üretim kapasitesini, operasyonel gücünü ve sektördeki rekabetçi konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.