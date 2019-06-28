Riot Games’in ülke müdürü oldu
Dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında yer alan Riot Games’in Türkiye ofisinin ülke müdürü Onur Tamer oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2012’den beri Riot Games’in global ofisinde yöneticilik yapan Tamer, yeni görevi ile birlikte Riot Games’in MENA (Middle East -North Africa) bölgesi yönetimini de sürdürecek.
Onur Tamer, 2012 yılında Riot Games’in Amerika’daki merkezinde çalışmaya başladı. Türkiye ofisinin kurulum sürecinde aktif rol alan Tamer, Rusya ve Avrupa’da yeni kurulum ve pazarlama projeleri üzerine çalıştı.
Ardından Japonya’da kurucu ülke müdürü olarak atandı. Daha sonra Ortadoğu ve Hindistan projelerinde genel müdür olarak çalıştı.
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