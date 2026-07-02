Faiz beklentileri değişti, Borsa İstanbul yükseldi: BIST 100 kritik seviyeyi aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı. ABD'de açıklanan zayıf istihdam verisinin Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı, yurt içi piyasalara da olumlu yansıdı. Endeks günü yüzde 0,73 primle 14.455,03 puanda kapattı.

BIST 100 günü artıda tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 186 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Metal eşya ve makine sektörü fark attı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

ABD istihdam verisi Fed’in faiz artırma ihtimalini zayıflattı

Küresel piyasalar, ABD’de bugün açıklanan istihdam verilerinin istihdam artışında yavaşlamaya işaret etmesinin, ABD Merkez Bankasının yakın dönemde faiz artırımına gitmek zorunda kalmayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2'ye geriledi. Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verileri de aşağı yönlü revize edildi.

Gözler enflasyon ve PMI verilerinde

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ve ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.