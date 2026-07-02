ARA
DOLAR
46,65
0,00%
DOLAR
EURO
53,28
-0,15%
EURO
ALTIN
6145,75
0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • AB'den Rusya üzerinde baskıyı artıracak adım: Yeni yaptırım listesi hazırlanıyor

AB'den Rusya üzerinde baskıyı artıracak adım: Yeni yaptırım listesi hazırlanıyor

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği geniş çaplı saldırının ardından Avrupa Birliği yeni yaptırım hazırlıklarına hız verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rus askeri-sanayi kompleksini destekleyen daha fazla kuruluşun yaptırım listesine alınmasını önereceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AB'den Rusya üzerinde baskıyı artıracak adım: Yeni yaptırım listesi hazırlanıyor

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik son saldırılarının ardından yeni yaptırım hazırlıklarını gündemine aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rus askeri-sanayi kompleksine destek sağlayan yeni şirket ve kuruluşların yaptırım listesine eklenmesini teklif edeceğini duyurdu.

Kallas: Rusya üzerindeki baskı artırılmalı

Kallas, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadece kınamanın Kiev'e yönelik saldırıları durduramayacağına işaret eden Kallas, Ukrayna'ya askeri desteğin ve Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini belirtti.

Kallas, AB'nin bu hafta Kiev'in savunmasını güçlendirmek amacıyla oluşturulan 90 milyar avroluk destek kredisi kapsamında 6 milyar avroluk ödeme yaptığını anımsattı.

"Bugün, saldırılara karşılık olarak Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini destekleyen daha fazla kuruluşa yaptırım uygulanmasını teklif edeceğim." ifadesini kullanan Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların sivillere yönelik saldırılar sürdüğü sürece artırılması gerektiğini bildirdi.

"Saldırılar sürdükçe yaptırımlar artacak"

Kallas, "Rusya kazanamayacağını anlayana kadar bunun maliyetini artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya 74 füze ve 496 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

Yeni yaptırım için oy birliği gerekiyor

Öte yandan AB, haziran ayı başında Rusya ekonomisini zayıflatmak amacıyla ülkenin bankacılık, enerji ve ticaret sektörlerini hedef alan yeni bir yaptırım paketi teklifini duyurmuştu.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların yürürlüğe girebilmesi için AB üyesi ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Etiketler
yaptırım Rusya AB Avrupa birliği
İlgili Haberler
Yabancı yatırımcı borsada hisse almaya devam ediyor
Yabancı yatırımcı borsada hisse almaya devam ediyor
ABD'de fabrika siparişleri mayısta azaldı
ABD'de fabrika siparişleri mayısta azaldı
Faiz beklentileri değişti, Borsa İstanbul yükseldi: BIST 100 kritik seviyeyi aştı
Faiz beklentileri değişti, Borsa İstanbul yükseldi: BIST 100 kritik seviyeyi aştı
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL