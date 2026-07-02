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  • Yunanistan'dan göç politikasında yeni uygulama: Avukatlara ek ödeme yapılacak

Yunanistan'dan göç politikasında yeni uygulama: Avukatlara ek ödeme yapılacak

Yunanistan, gönüllü geri dönüşleri teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, ülkelerine dönmeyi kabul eden sığınmacılara hukuki danışmanlık veren avukatlara belirli şartların yerine getirilmesi halinde 250 euro ödeme yapılacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'dan göç politikasında yeni uygulama: Avukatlara ek ödeme yapılacak

Yunanistan hükümeti, düzensiz göçle mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı devreye aldı. Ülkelerine gönüllü olarak dönmeyi kabul eden sığınmacılara hukuki destek veren avukatlara, belirlenen koşulların sağlanması halinde 250 euro ödeme yapılacak.

Gönüllü geri dönüşü teşvik edecek sistem

Yunanistan'da ortak bakanlar kararıyla gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeyi kabul eden sığınmacıların avukatlarına 250 euro verileceği bildirildi. Yunanistan Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakan Vekili Nikos Papathanasis, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ortak karara imza attı.

Avukatların şartları sağlaması gerekiyor

Buna göre, bundan sonra sığınmacılara Yunanistan'a vardıkları ilk aşama olan idari süreçte, ücretsiz hukuki danışmanlık sağlanacak ancak bu hizmet, sadece belli şartları sağlayan avukatlarca verilebilecek.

Avukatların ücreti kademeli 250 euroya çıkacak

Devlet, bu hizmet için avukata 160 euro ödeyecek. Avukatın hizmet verdiği sığınmacılar, iltica hakkına sahip değillerse ve 2 ayda gönüllü olarak geri dönüş başvurusunda bulunurlarsa avukatların alacağı ücret 250 euroya yükselecek.

Etiketler
göç politikası yunanistan avukat ek ödeme Euro göç teşvik
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