ARA
DOLAR
46,80
0,15%
DOLAR
EURO
53,66
0,19%
EURO
ALTIN
6234,04
0,05%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Soho halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi belli oldu

Soho halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi belli oldu

Soho Giyim ve Enerji AŞ'nin halka arz sonuçları netleşti. Yaklaşık 667 bin yatırımcının katıldığı halka arzda talep satışa sunulan payların 1,23 katına ulaştı. Şirket payları 6 Temmuz'dan itibaren Borsa İstanbul'da SOHOE koduyla işlem görmeye başlayacak.

Ekonomist
Ekonomist
Soho halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi belli oldu

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği Soho Giyim ve Enerji AŞ halka arzında sonuçlar açıklandı. 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından payların tamamı satılırken, şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de netleşti.

SOHOE hisseleri 6 Temmuz'da borsada işlem görecek

Borsa İstanbul'un 2 Temmuz 2026 tarihli kararına göre Soho Giyim ve Enerji AŞ'nin halka arz edilen payları, 6 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da SOHOE koduyla işlem görmeye başlayacak. Paylar 15 lira baz fiyatla işleme açılırken, azami emir değeri ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğü 1,5 milyar lira oldu

Şirket, sermaye artırımı yoluyla 100 milyon lira nominal değerli payı halka arz etti. Payların tamamının satılmasıyla halka arzın toplam büyüklüğü 1,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Talep arzı geçti

Halka arz sürecinde yatırımcı ilgisi dikkat çekti. Yurt içi yatırımcılara 99 milyon 768 bin 866 lira nominal değerli pay dağıtıldı. Bu tutar toplam dağıtımın yüzde 99,77'sini oluşturdu. Yurt içi gerçek kişi yatırımcılara 97 milyon 65 bin 314 lira, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 2 milyon 703 bin 552 lira nominal değerli pay tahsis edildi. Yurt dışı yatırımcılara 231 bin 134 lira nominal değerli pay dağıtıldı. Bu grubun toplam dağıtımdaki payı yüzde 0,23 olarak gerçekleşti.

Yatırımcılar ilk işlem gününü bekliyor

Talep toplama sürecini tamamlayan Soho Giyim ve Enerji AŞ'nin hisseleri, 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren SOHOE koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da yatırımcılarla buluşacak. Halka arz sürecine yoğun katılımın ardından gözler şimdi hissenin ilk işlem performansına çevrildi.

Etiketler
Borsa İstanbul Haberleri Soho halka arz Halka Arz Haberleri halka arz sonuçları SOHOE
İlgili Haberler
Orzax halka arzında talep toplama devam ediyor
Orzax halka arzında talep toplama devam ediyor
Golda Gıda halka arz için yarın talep toplamaya başlayacak
Golda Gıda halka arz için yarın talep toplamaya başlayacak
SPK 2 şirketin halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin halka arzını onayladı
Faiz beklentileri değişti, Borsa İstanbul yükseldi: BIST 100 kritik seviyeyi aştı
Faiz beklentileri değişti, Borsa İstanbul yükseldi: BIST 100 kritik seviyeyi aştı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL