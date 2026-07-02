Soho halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi belli oldu

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği Soho Giyim ve Enerji AŞ halka arzında sonuçlar açıklandı. 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından payların tamamı satılırken, şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de netleşti.

SOHOE hisseleri 6 Temmuz'da borsada işlem görecek

Borsa İstanbul'un 2 Temmuz 2026 tarihli kararına göre Soho Giyim ve Enerji AŞ'nin halka arz edilen payları, 6 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da SOHOE koduyla işlem görmeye başlayacak. Paylar 15 lira baz fiyatla işleme açılırken, azami emir değeri ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğü 1,5 milyar lira oldu

Şirket, sermaye artırımı yoluyla 100 milyon lira nominal değerli payı halka arz etti. Payların tamamının satılmasıyla halka arzın toplam büyüklüğü 1,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Talep arzı geçti

Halka arz sürecinde yatırımcı ilgisi dikkat çekti. Yurt içi yatırımcılara 99 milyon 768 bin 866 lira nominal değerli pay dağıtıldı. Bu tutar toplam dağıtımın yüzde 99,77'sini oluşturdu. Yurt içi gerçek kişi yatırımcılara 97 milyon 65 bin 314 lira, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 2 milyon 703 bin 552 lira nominal değerli pay tahsis edildi. Yurt dışı yatırımcılara 231 bin 134 lira nominal değerli pay dağıtıldı. Bu grubun toplam dağıtımdaki payı yüzde 0,23 olarak gerçekleşti.

Yatırımcılar ilk işlem gününü bekliyor

Talep toplama sürecini tamamlayan Soho Giyim ve Enerji AŞ'nin hisseleri, 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren SOHOE koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da yatırımcılarla buluşacak. Halka arz sürecine yoğun katılımın ardından gözler şimdi hissenin ilk işlem performansına çevrildi.