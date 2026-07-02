Microsoft yapay zekada vites yükseltti: 2,5 milyar dolarlık organizasyon kuruyor

Yapay zeka alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Microsoft, kurumsal müşterilere yönelik en büyük adımlarından birini attı. ABD'li teknoloji devi, iş dünyasının yapay zeka dönüşümünü desteklemek amacıyla 2,5 milyar dolarlık yatırımla "Microsoft Frontier Company" isimli yeni organizasyonunu hayata geçireceğini açıkladı.

Kurumsal dönüşüm hedefleniyor

Şirketten yapılan açıklamada, yeni yapının derin sektör bilgisi, değişim yönetimi ve sürekli iyileştirme deneyimini kurumsal düzeyde yapay zeka mühendisliği uzmanlığıyla birleştireceği belirtildi.

2,5 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

Açıklamada, yeni organizasyonla dünya genelindeki müşterilere yapay zeka tabanlı dönüşüm süreçlerinde destek sağlanacağı aktarıldı.

Söz konusu yapının sektördeki en büyük ve sonuç odaklı mühendislik organizasyonu olacağı vurgulanan açıklamada, bu girişim için 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi.

6 bin uzman görev alacak

Açıklamada, müşterilerle birlikte ölçülebilir iş sonuçlarına dayalı yapay zeka sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, devreye alınması ve sürekli iyileştirilmesi için 6 bin uzmanın görevlendirileceği bildirildi.