ABD'de fabrika siparişleri mayısta azaldı

ABD ekonomisinin üretim tarafına ilişkin önemli göstergelerden biri olan fabrika siparişleri, mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,3 geriledi. Piyasaların yüzde 1,7'lik düşüş beklentisinin altında kalan veri, sanayi sektöründe yavaşlama sinyalleri verirken, düşüşün öngörülenden daha sınırlı kalması dikkat çekti.

Fabrika siparişleri mayısta geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı mayısta önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 657,4 milyar dolara geriledi. Bu dönemde piyasa beklentileri, fabrika siparişlerinin yüzde 1,7 azalması yönündeydi.

Nisan ayındaki güçlü artışın ardından geri çekildi

Fabrika siparişlerinin tutarı nisan ayında yüzde 5,3 artışla 665,9 milyar dolar olmuştu. Dayanıklı mal siparişleri mayısta yüzde 4,5 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 2,2 arttı.

Sanayi sektörü için önemli gösterge

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.