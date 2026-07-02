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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü güçlü yükselişle kapattı. Teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki alımlar endekslere destek verirken, ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisi de küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsalarında pozitif hava etkisini sürdürdü. Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik güçlü alımların yanı sıra ABD'de açıklanan zayıf istihdam verisinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesiyle Avrupa'nın önde gelen endeksleri günü yükselişle tamamladı.

Endekslerde güçlü yükseliş

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,43 artışla 648,46 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67 değer kazanarak 10.652,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,6 yükselerek 52.428,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,65 artışla 8.474,86 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,16 değer kazanarak 25.580,88 puana çıktı.

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,57 artışla 1,144 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında kazançlara, teknoloji ve yapay zeka hisseleri liderlik etti.

ABD istihdam verisi piyasalara destek verdi

Yatırımcıların odağında bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi yer aldı. Ülkede tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye geriledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre ise Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayıs ayında yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler
hisse borsa Avrupa Borsaları teknoloji hisseleri
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