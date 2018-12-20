‘Teknoloji İşbirlikleri’ fonksiyonu ile büyüyor
Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması KPMG Türkiye, ekibini güçlendirmeye devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dr. Yasemin Yücel Karasu, KPMG İş Ortaklıkları Fonksiyon Lideri olarak göreve başladı.
Karasu, KPMG’de, inovasyon ve teknolojiden iş faydası elde etmek konseptiyle uluslararası ve yerel Global Alliance ağıyla geliştirilen global çözümlerin Türkiye’de hayata geçirilmesi ve yerli iş ortaklıklarıyla uçtan uca dijital çözümler sunulması için oluşturulan yeni yapılanmaya liderlik edecek.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karasu, modern yönetim alanında MBA ve dijital pazarlama alanında doktora yaptı.
Karasu, strateji, inovasyon, dijitalleşme, pazarlama, girişim ekosistemleri ve yönetim danışmanlığı alanlarında 20 yılı
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