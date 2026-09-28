Altın ve Borsa İstanbul'da sert düşüş! Kayıplar yüzde 3'e yaklaştı

Haftanın ilk işlem gününde altın ve Borsa İstanbul’da sert düşüşler yaşandı. Ons altın sabah saatlerinde yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 154 dolara gerilerken, gram altın da 6 bin 542 liraya indi.

BIST 100 endeksi ise yeni haftaya yüzde 1,62 düşüşle başladı. Gün içinde kayıpların derinleşmesiyle endeksteki gerileme yüzde 3'e yaklaştı.

Altın haftaya sert düşüşle başladı

Altın fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon kaygılarını güçlendirmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentilerin daha sıkı bir görünüme işaret etmesiyle ons altın 4 bin 200 dolar seviyesinin altına geriledi.

Günün ilk işlemlerinde yüzde 3'e yakın değer kaybeden ons altın, 4 bin 154 dolara kadar düştü. Bu hareketle değerli metal, ağustos ayının başından bu yana görülen en düşük seviyelere indi.

Altın üzerindeki satış baskısında petrol fiyatlarındaki yükselişe ek olarak ABD tahvil faizlerinin artması da rol oynadı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5 seviyesini aşması, faiz getirisi sağlamayan altına yönelik cazibenin azalmasına neden oldu.

Gram altın yüzde 3 değer kaybetti

Ons altında yaşanan sert gerileme, iç piyasadaki altın fiyatlarını da aşağı çekti. Gram altın yüzde 3 değer kaybederek 6 bin 542 liraya kadar düştü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş altını baskıladı

Petrol fiyatlarında yaşanan artış, altın üzerindeki baskıyı artıran başlıca etkenlerden biri olarak öne çıktı. Brent petrolün varil fiyatı 107 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 94 dolar civarında işlem gördü.

Hürmüz gerilimi petrol fiyatlarını etkiledi

Petrol fiyatlarındaki artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmaların sonlandırılması amacıyla sunduğu yedi günlük ateşkes önerisini kabul etmemesi etkili oldu.

Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler piyasalar tarafından yakından izleniyor. Enerji fiyatlarındaki hareketlilik takip edilirken, piyasaların gündemindeki bir diğer başlığı ise Fed'in gelecek dönemde atacağı faiz adımları oluşturuyor.

BIST 100 haftaya sert düşüşle başladı

Öte yandan yurt içinde Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki belirsizliğin yanı sıra devam eden fon krizinin etkisiyle negatif görünümünü koruyor. Geçen haftayı yaklaşık yüzde 3 düşüşle kapatan BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe de kayıpla başladı. Endeks, pazartesi seansının açılışında sert geriledi.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa kıyasla 209,47 puanlık ve yüzde 1,62’lik düşüşle 12.689,87 puana geriledi. Bankacılık endeksinde yüzde 1,59, holding endeksinde ise yüzde 2,24 kayıp görüldü.

Sektör endeksleri içinde yalnızca spor yüzde 0,36 yükselirken, en sert düşüş yüzde 8,41 ile finansal kiralama faktoring endeksinde yaşandı.

Borsada kayıp yüzde 3'e yaklaştı

BIST 100 endeksinde günün negatif başlangıcının ardından düşüş hız kazandı. Endeks, seans boyunca zayıf görünümünü sürdürerek saat 11.15 itibarıyla yüzde 2,71 kayıpla 12.550,28 puana indi.

Önceki kapanışa kıyasla BIST 100’deki düşüş 349,07 puana ulaşırken, toplam işlem hacmi 39,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Endeks, gün içinde en yüksek 12.750,45 (-%1,16) puanı görürken, en düşük seviyesini ise 12.518,82 (-%2,95) puanda gördü.

Analistler, BIST 100 endeksinin teknik görünümünde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını belirtti.

Borsa günün ilk yarısını düşüşle tamamladı

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 350,16 puan ve yüzde 2,71 azalışla 12.549,18 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 3,52 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla azalan yüzde 8,94 ile finansal kiralama faktoring oldu.