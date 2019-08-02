Teknolojiden sorumlu olacak
Yemek siparişinden market alışverişine, ihtiyaç duyulan her şeyi hizmet verdiği 23 ülkede kullanıcılarına ulaştıran Glovo’nun Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Mustafa Sezgin oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Sezgin, iş hayatına Motorola’da yazılım mühendisi olarak başladı.
Daha sonra Ericsson’da iletişim/yazılım mühendisliği, Aconex’te kıdemli yazılım mühendisliği, ThoughtWorks’te kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı, Soundcloud’da mobil mühendislik direktörlüğü ve Uber’de kıdemli mühendislik müdürlüğü görevlerinde bulundu.
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