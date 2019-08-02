Teknolojiden sorumlu olacak

Ağustos 2, 2019 0 Yorum 76 Okunma
Teknolojiden sorumlu olacak

Yemek siparişinden market alışverişine, ihtiyaç duyulan her şeyi hizmet verdiği 23 ülkede kullanıcılarına ulaştıran Glovo’nun Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Mustafa Sezgin oldu.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Sezgin, iş hayatına Motorola’da yazılım mühendisi olarak başladı.

Daha sonra Ericsson’da iletişim/yazılım mühendisliği, Aconex’te kıdemli yazılım mühendisliği, ThoughtWorks’te kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı, Soundcloud’da mobil mühendislik direktörlüğü ve Uber’de kıdemli mühendislik müdürlüğü görevlerinde bulundu.



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