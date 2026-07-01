Goldman Sachs’tan dikkat çeken analiz: Küresel borsalarda ralli henüz bitmedi

Goldman Sachs, küresel hisse senedi piyasalarına ilişkin beklentilerini paylaştı. Bankanın Baş Küresel Hisse Senedi Stratejisti Peter Oppenheimer, şirket kârlarının güçlü seyrini koruması halinde küresel borsalardaki yükseliş trendinin yılın ikinci yarısında da sürebileceğini belirtti.

Goldman Sachs'tan küresel borsalar için iyimser tahmin

Peter Oppenheimer, Bloomberg Television'a verdiği röportajda küresel hisse senedi piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oppenheimer, şirket kârlarının güçlü kalmaya ve farklı sektörlere yayılmaya devam etmesi halinde yılın ikinci yarısında da hisse senetlerinde yükselişin süreceğini öngördüğünü söyledi. Ancak yılın ilk yarısındaki güçlü ralliye kıyasla daha sınırlı bir yükseliş temposu beklediğini de ifade etti.

Teknoloji sektöründe büyüme devam edecek

Oppenheimer'a göre teknoloji şirketleri küresel piyasaların en önemli itici gücü olmaya devam edecek. Yatırımcıların ilgisinin veri merkezi ve bulut bilişim şirketlerinden, yapay zekâ altyapısının temelini oluşturan yarı iletken ve ekipman üreticilerine kaydığına dikkat çeken Oppenheimer, buna rağmen teknoloji sektöründeki kâr büyümesinin süreceğini dile getirdi.

Yapay zekâ yatırımları yeni fırsatlar yaratıyor

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlarını artırmayı sürdürmesinin, bu alanda faaliyet gösteren birçok sektöre olumlu yansıyacağını belirten Oppenheimer, özellikle yarı iletken üreticileri ve teknoloji ekipmanı sağlayıcılarının bu süreçten faydalanabileceğini ifade etti.

Avrupa hisseleri için değerleme avantajı

Oppenheimer, Avrupa hisse senedi piyasalarının da cazibesini koruduğunu söyledi. Avrupalı şirketlerin büyüme hızlarının bazı küresel rakiplerine göre daha düşük olmasına rağmen, kârlılık performanslarının güçlü seyrettiğini belirten Oppenheimer, mevcut değerlemelerin yatırımcılar açısından hâlâ avantaj sunduğunu ifade etti.

Goldman Sachs'a göre, teknoloji kaynaklı kâr artışlarının farklı sektörlere yayılması halinde Avrupa piyasalarının da küresel yükselişten olumlu etkilenmeye devam etmesi bekleniyor.