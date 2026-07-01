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Aşırı sıcaklar Avrupa’yı vurdu: 6 bin ton kümes hayvanı telef oldu

Fransa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, tarım ve hayvancılık sektöründe ağır kayıplara yol açtı. Bretonya bölgesinde 6 bin ton kümes hayvanının telef olduğu bildirilirken, sıcaklıkların sağlık sistemi üzerinde de ciddi baskı oluşturduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aşırı sıcaklar Avrupa’yı vurdu: 6 bin ton kümes hayvanı telef oldu

Fransa, son haftalarda etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgasının ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Tarım ve hayvancılık sektörü yüksek sıcaklıklardan ciddi şekilde etkilenirken, özellikle Bretonya bölgesinde binlerce tonluk üretim kaybı yaşandığı açıklandı.

Tarım ve hayvancılıkta büyük kayıp

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava nedeniyle Bretonya bölgesinde 6 bin ton kümes hayvanının telef olduğunu belirtti.

Genevard, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında aşırı sıcakların tarım ve hayvancılık sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Besicilerin vantilatör ve sisleme sistemleri kurabilmeleri için kredi verileceğini belirten Genevard, bu kredilerin özellikle kümes hayvanı yetiştirenlere yönelik olduğuna işaret etti.

Genevard, aşırı sıcak havalardan etkilenen kümes hayvanları hakkında "Bretonya'da 6 bin ton kümes hayvanı telef oldu." dedi.

Sektöre tazminat ödemesi yapılacak

Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktığında kümes hayvanlarının serinleyemediğine işaret eden Genevard, sektöre yönelik tazminatların hızlı bir şekilde ödenebilmesi için bu hafta sigorta firmalarıyla görüşeceğini duyurdu.

Genevard, su depolama kapasitelerinin iyileştirilmesinden yana olduğunu kaydederek, "Depolama kapasitemizi artırmazsak, iklim değişikliğine karşı mücadele edemeyeceğiz." dedi.

Bu yıl art arda krizler yaşayan tarım sektörünün ağır bir bedel ödediğini vurgulayan Genevard, bu durumu son derece endişe verici bulduğunu söyledi.

Hastanelerde yoğunluk yaşanıyor

Fransa'da 18 Haziran'dan itibaren etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanırken, Paris'te 26 Haziran'da tek bir günde 109 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, klimasız bazı ev, hastane ve okullarda aşırı sıcaklarla mücadele etmek için binaların camları acil durumlarda kullanılan termal battaniyelerle kaplanmıştı.

Etiketler
kümes hayvancılığı avrupa aşırı sıcaklar sıcak hava üretim kaybı
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