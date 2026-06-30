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  • Borsada satış baskısı sürdü: BIST 100 günü ekside tamamladı

Borsada satış baskısı sürdü: BIST 100 günü ekside tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 14.121,83 puandan tamamladı. Günün en çok kazandıran sektörü finansal kiralama faktoring olurken, en fazla düşüş iletişim endeksinde yaşandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsada satış baskısı sürdü: BIST 100 günü ekside tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın işlem gününü düşüşle tamamladı. Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilirken, endeks günü yüzde 0,43 değer kaybederek 14.121,83 puandan kapattı. Günlük işlem hacmi ise 188 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

En çok finansal kiralama kazandırdı

Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran sektör yüzde 1,95 artışla finansal kiralama faktoring oldu. Günün en fazla değer kaybeden sektörü ise yüzde 1,96 düşüşle iletişim endeksi olarak kaydedildi.

Küresel gelişmeler piyasaların odağında

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yer almaya devam etti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın Katar'da İranlı temsilcilerle değil, arabulucularla görüşeceğini açıkladı.

İşsizlik verisi beklentilere paralel geldi

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı mayıs ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.

Piyasalar yarın hangi verileri izleyecek?

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceğini belirtti. Küresel tarafta ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, büyük merkez bankası başkanlarının açıklamaları ve ABD'de yayımlanacak ADP özel sektör istihdam verisi piyasaların yönü açısından önem taşıyacak.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde analistler, BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan seviyelerini destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyelerini ise direnç olarak öne çıkarıyor.

Etiketler
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