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Doha'dan gelen haberler piyasaları rahatlattı: Avrupa borsaları yükseldi

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında Doha'da devam etmesi beklenen müzakerelerin yarattığı iyimserlikle Fransa hariç günü yükselişle tamamladı. Teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselen piyasalarda Alman DAX endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doha'dan gelen haberler piyasaları rahatlattı: Avrupa borsaları yükseldi

Avrupa pay piyasaları, jeopolitik gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerin etkisiyle alıcılı bir seyir izledi. ABD ile İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da devam etmesi beklenen görüşmelere ilişkin olumlu haber akışı yatırımcıların risk iştahını artırırken, Avrupa borsaları Fransa dışında günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsalarında alıcılı seyir

Avrupa borsalarında bugün Fransa hariç yükselişle kapandı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,88 artışla 641,73 puan oldu. Teknoloji ve çip şirketlerinin hisseleri kazançlara liderlik etti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 10.497,12 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01 artarak 51.682,43 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 yükselerek 24.995,81 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 8.384,87 puana geriledi.

ABD-İran görüşmeleri piyasalara destek verdi

ABD ve İran'ın saldırıları durdurma ve müzakerelere yeniden başlama konusunda anlaşmaya varması sonrası ABD Başkanı Donald Trump İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu ve toplantının bugün Doha'da yapılacağını açıkladı. Müzakerelerin devam etmesi piyasalara pozitif yansıdı.

Almanya'da ithalat fiyatları yükseldi

Makroekonomi tarafında Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ithalat fiyatları mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. Yıllık bazdaki yüzde 6,8'lik artış ise Rusya-Ukrayna Savaşı etkilerinin sürdüğü Aralık 2022'deki yüzde 9,6'lık yükselişten sonraki en keskin artış olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'den savunma harcamalarına ek kaynak

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, savunma bütçesine 15 milyar sterlinlik ek bütçe ayıracaklarını duyurdu.

Etiketler
teknoloji avrupa Avrupa Borsaları borsa FTSE 100 DAX endeksi hisse savunma Doha
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