Dünya Altın Konseyi’nden 2026 tahmini: Altın fiyatları için üç senaryo öne çıkıyor

Dünya Altın Konseyi, "2026 Yıl Ortası Altın Görünümü" raporunu yayımladı. Raporda, yılın ilk yarısında rekor seviyeleri gören altın fiyatlarının seyrine ilişkin değerlendirmelere yer verilirken, küresel ekonomik koşullarda önemli bir değişim olmaması halinde ons altının yılın ikinci yarısında 4.100 dolar civarında işlem görebileceği öngörüldü.

Temel senaryoda hedef 4.100 dolar

Dünya Altın Konseyi, küresel ekonomik görünümde belirgin bir değişiklik yaşanmaması halinde altının 2026'nın ikinci yarısında ons başına yaklaşık 4.100 dolar seviyesinde ve yaklaşık yüzde 5'lik bir bant içinde işlem görebileceğini bildirdi. Bu tahmin, Fed, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz artıracağı varsayımına dayanıyor.

Altın yılın ilk yarısında rekorlar kırdı

Rapora göre altın, ocak ayında gün içinde 5.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Daha sonra haziran sonunda kısa süreliğine 4.000 doların altına geriledi. Buna rağmen değerli metal, 26 Haziran itibarıyla yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmesine rağmen, son 12 ayın en yüksek performans gösteren yatırım araçları arasında yer aldı. Yılın ilk yarısında altın fiyatı 12 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini yenilerken, fiyat oynaklığı da dikkat çekti.

Altında fiyat hareketlerini ne belirledi?

Konseyin analizine göre altın fiyatlarındaki dalgalanmanın yaklaşık yüzde 70'i jeopolitik gelişmelerle açıklandı. Altın fiyatındaki değişkenliğin yüzde 24'ü momentum, yüzde 17'si risk ve belirsizlik, yüzde 14'ü döviz hareketleri, yüzde 12'si ekonomik büyüme ve yüzde 3'ü faizlerle ilişkilendirildi. Bu faktörlerin toplam değişkenliğin yüzde 70'ini açıkladığı kaydedildi. Ayrıca gün içindeki fiyat düşüşlerinin ağırlıklı olarak ABD işlem saatlerinde, toparlanmaların ise Asya seanslarında yaşandığı belirtilerek Asyalı yatırımcıların küresel altın piyasasındaki etkisinin giderek arttığı vurgulandı.

4.500 dolar ve üzeri hangi koşullarda mümkün?

Rapora göre ekonomik veya jeopolitik risklerin artması, faiz beklentilerinin aşağı yönlü değişmesi ya da uzun vadeli yatırımcıların alımlarını hızlandırması halinde altın fiyatı 4.500 doların üzerine yükselebilir. Altının 5.000 dolar seviyesine kalıcı şekilde ulaşabilmesi için ise küresel ekonomide belirgin ve güçlü bir yavaşlama sinyalinin görülmesi gerektiği ifade edildi.

Düşüş senaryosu da masada

Raporda, küresel büyümenin beklentilerden güçlü seyretmesi, tahvil faizlerinin yükselmesi ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi halinde altın fiyatlarının baskı altında kalabileceği belirtildi. Bu senaryoda yüzde 5 ila yüzde 15 arasında fiyat gerilemesi olasılığına dikkat çekilirken, mevcut seviyelerden yüzde 10'u aşan düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar açısından yeni alım fırsatları oluşturabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Merkez bankaları ve Hindistan etkisi

Konsey, yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının seyrinde merkez bankalarının altın alımları ile Hindistan gibi büyük fiziki altın talebine sahip ülkelerde uygulanacak politikaların da belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.